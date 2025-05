Tajani parla con il Direttore dell’AIEA, Rafael Grossi: negoziato con l’Iran, centrale di Zaporizhzhya e incontri di Milano sul nucleare civile

Farnesina –

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Direttore Generale della Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi.

Tajani e Grossi si sono confrontati innanzitutto sull’andamento dei colloqui tra Washington e Teheran sul programma nucleare iraniano. Il Ministro Tajani ha confermato il sostegno italiano al lavoro dei negoziatori e delle parti, ribadendo inoltre l’importanza del ruolo dell’AIEA nella trattativa in corso, essenziale per garantire l’imparzialità dei meccanismi di verifica di un eventuale accordo.

Per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, il titolare della Farnesina ha ricordato come sia necessario che l’Agenzia mantenga la sua presenza nel Paese, anche al fine del raggiungimento di un possibile accordo sulla centrale di Zaporizhzhya.

Il Direttore Grossi sarà a Milano domani 21 maggio e il giorno 22 per partecipare all’evento “Tecnologie e applicazioni nucleari per un futuro sostenibile”, promosso dalla Regione Lombardia in collaborazione con l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), incentrato sul tema della transizione energetica. L’evento è volto a rafforzare la collaborazione e gli scambi di esperienze nel settore energetico. L’Italia guarda infatti con crescente interesse al ruolo delle applicazioni nucleari civili come leve per uno sviluppo sostenibile. In tal senso, l’Italia è pronta a rafforzare la cooperazione con l’AIEA, sia sul piano tecnico-scientifico sia nella promozione del disarmo e dell’uso pacifico dell’energia nucleare.