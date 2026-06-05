Tajani: solidarietà al Kuwait e alla sua popolazione contro ogni attacco al suo territorio

Farnesina –

A margine di un incontro con i giornalisti ad Aosta, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha condannato con fermezza l’ultimo attacco all’aeroporto internazionale di Kuwait City, esprimendo vicinanza a tutte le vittime e alle loro famiglie.

“Questi attacchi sono totalmente inaccettabili e vanno contro ogni tentativo di pacificazione e stabilizzazione della regione. È indispensabile evitare ogni ulteriore escalation. Rivolgo un appello all’Iran affinché scelga la strada del dialogo e del negoziato. Solo attraverso la de-escalation, nel pieno rispetto della sovranità degli Stati e del diritto internazionale, sarà possibile costruire una pace duratura”, ha dichiarato il Ministro Tajani.

Tajani ha ribadito la piena solidarietà dell’Italia e la vicinanza del Governo italiano alla leadership e al popolo kuwaitiano: “L’Italia è pronta a contribuire alla sicurezza della regione del Golfo, ma insisto: la pace può essere raggiunta solo attraverso il negoziato, bisogna tornare alla politica” – ha concluso il Ministro