Tajani stasera a Washington incontra le imprese italiane

Farnesina –

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani incontrerà oggi a Washington un gruppo di imprese italiane attive negli Stati Uniti, per discutere degli esiti della riunione sui minerali critici svoltasi oggi nella capitale americana e delle strategie per favorire un aumento dell’interscambio commerciale Italia – USA.

L’incontro prenderà spunto dalla riunione di oggi e dall’esigenza di rafforzare la cooperazione tra USA, UE e altri Paesi partner per ridurre le dipendenze da singoli Paesi terzi, in una strategia che richiede uno sforzo di lungo periodo, con il coinvolgimento dell’intero Sistema Paese. Il Ministro ribadirà l’importanza di investimenti congiunti per rilanciare le industrie nazionali e sviluppare le competenze presenti in ciascun Paese nei diversi segmenti della filiera, come quello del riciclo dove l’Italia vanta imprese altamente specializzate.

L’incontro si inserisce anche nel quadro della eccellente cooperazione economica tra i due Paesi. Gli Stati Uniti sono il secondo partner commerciale dell’Italia in assoluto e il principale mercato di sbocco extra-UE. Nonostante i dazi, nel 2025 l’interscambio è cresciuto di oltre il 15%, con le nostre esportazioni in aumento del 7%, un risultato superiore a quello dei partner europei. Per quelle filiere che invece sono state penalizzate dai dazi, Tajani ricorderà l’azione di sostegno della Farnesina e dall’intero Sistema Paese, attraverso la Task force Dazi, gli strumenti dedicati al mercato americano da parte di ICE e SIMEST, e l’azione di CdP e SACE.

Tra le imprese che parteciperanno all’incontro di oggi: Armani, Campari Group, Eataly, ENI, EssilorLuxottica, FdS, Fincantieri Infrastrutture, Giorgio Armani, Leonardo, Kedrion, Illycaffè, Intesa Sanpaolo, ITA Airways, Lamborghini, Marcolin, Piaggio Group, Pirelli Tire, Prysmian, Vivaticket, Avio, Bolton, Diasorin, Ferrari, Investindustrial, Maire Tecnimont, Stellantis, Tenaris, Us Wind (Toto Holding), Almaviva, Beretta, Gruppo Veronesi (AIA). Si collegheranno da remoto anche i rappresentanti del Sistema Italia, una rappresentanza di imprese attive nel settore minerario, Confindustria e le associazioni del mondo produttivo più interessate al tema delle materie prime critiche.

Tajani inviterà anche le imprese italiane a partecipare all’importante business forum Italia-USA di maggio a Miami, mirato a rafforzare ulteriormente gli scambi tra i nostri due sistemi imprenditoriali.