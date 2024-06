Togo. Un futuro di sostenibilità: il Progetto agricolo di Vo-Koutime

di Massimo Gabbani –

Nel cuore del Togo, precisamente nel villaggio di Vo-Koutime, sta prendendo forma un progetto agricolo che promette di trasformare la vita di intere comunità. Questo ambizioso progetto è stato avviato nel 2023 con l’obiettivo di creare un’azienda agricola che non solo garantisca il sostentamento del centro sanitario locale, ma offra anche opportunità di lavoro ai giovani della zona. Il progetto, promosso dall’associazione trentina Stella nel Mondo (1) con sede a Cembra Lisignago in collaborazione con Solidarmondo Odv (2), Solidarmondo Udine e Solidarmondo Trentino, è uno dei punti trattati nel documentario “due Mondi Sotto la Stessa Stella”, diretto da Massimo Gabbani.

Attualmente in via di sviluppo, il progetto agricolo mira a raggiungere la massima efficienza attraverso la creazione di uno spazio dedicato alla lavorazione e conservazione dei prodotti. Questa infrastruttura è essenziale per massimizzare l’efficienza della struttura, riducendo gli sprechi e assicurando che i prodotti coltivati possano essere utilizzati in modo ottimale. La capacità di conservare i prodotti permetterà una maggiore stabilità alimentare, specialmente durante i periodi di bassa produzione agricola, garantendo che le risorse siano disponibili oltre che per la struttura stessa anche per la comunità locale.

Il centro di Vo-Koutime non è solo un’azienda agricola, ma anche un centro di recupero per persone e bambini affetti da HIV/AIDS. Questo rende il progetto ancora più vitale, poiché fornisce non solo sostegno alimentare, ma anche un luogo sicuro e di cura per coloro che ne hanno più bisogno. L’impegno del progetto agricolo va quindi ben oltre la semplice produzione di cibo, contribuendo al benessere complessivo della comunità.

Il Togo è un paese con un’economia fortemente basata sull’agricoltura, che impiega circa il 70% della popolazione attiva. Tuttavia l’agricoltura togolese affronta numerose sfide. La scarsità di infrastrutture moderne, l’accesso limitato a tecnologie avanzate sono solo alcune delle difficoltà che impediscono agli agricoltori di massimizzare la produttività. Inoltre, le situazioni climatiche avverse hanno reso le stagioni agricole imprevedibili, aggravando l’insicurezza alimentare. La povertà diffusa e la carenza di formazione adeguata tra i contadini complicano ulteriormente il quadro, limitando le possibilità di sviluppo sostenibile.

L’azienda agricola di Vo-Koutime è progettata per essere autosufficiente e sostenibile a lungo termine. Oltre a fornire cibo per le strutture educative e sanitarie, il progetto crea opportunità di lavoro per i giovani, contribuendo a ridurre la disoccupazione e a stimolare l’economia locale. Questo modello di sviluppo agricolo integrato rappresenta una soluzione innovativa per affrontare i problemi di insicurezza alimentare e povertà,

offrendo un futuro più prospero alle comunità coinvolte.

Il progetto agricolo a Vo-Koutime è reso possibile grazie alla collaborazione internazionale e al sostegno di volontari e donatori. L’associazione Stella nel Mondo, insieme a Solidarmondo e Solidarmondo Trentino, lavora instancabilmente per realizzare infrastrutture vitali che migliorano le condizioni di vita della popolazione.

In un mondo segnato da disuguaglianze profonde, il progetto agricolo di Vo-Koutime rappresenta una speranza concreta per il futuro. Non è solo un’iniziativa di sviluppo, ma un investimento nella sostenibilità e nella resilienza delle comunità locali. Il documentario “due Mondi Sotto la Stessa Stella” di Massimo Gabbani (3), ci ricorda che attraverso la solidarietà e l’impegno collettivo, è possibile costruire un futuro migliore per tutti.

Note.

1 – Associazione Stella nel Mondo: info@stellanelmondo.org

2 – Solidarmondo Odv: solidarmondo.amm@gmail.com

3 – Massimo Gabbani: gabbani@mgreporter.it