Tosi (FI) su Radio Cusano Campus, ‘Meloni ponte tra Ue e Trump’

“Giorgia Meloni si conferma una figura di equilibrio e mediazione tra l’Unione Europea e l’America di Donald Trump. La premier italiana vanta un solido rapporto personale con Trump e, attraverso il vicepremier Tajani, mantiene un canale diretto con il Partito Popolare Europeo, e quindi anche con Ursula von der Leyen”. Lo dichiara l’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi, intervenendo ai microfoni di Greenwich su Radio Cusano Campus.

Sul tema dei dazi commerciali, Tosi invita alla prudenza: “Sarà fondamentale capire come parlare con Donald Trump. All’inizio ha provato ad adottare un atteggiamento aggressivo e protezionista verso l’Europa basandosi su presunti dati a sostegno di nuove tariffe, ma quei numeri erano fittizi e contenevano anche l’iva, calcoli irreali. Una guerra commerciale generalizzata non è sostenibile tra il vecchio continente e gli Usa. Gli Stati Uniti devono legittimamente proteggersi dalla concorrenza sleale della Cina, come fa anche l’Europa, ma il mondo occidentale condivide valori, standard ambientali e sociali simili: non possiamo danneggiarci a vicenda con barriere reciproche. L’imposizione di dazi tra alleati sarebbe un autogol, ed è positivo che alcune misure siano già state sospese”.

Tosi sottolinea la necessità di coesione tra alleati occidentali: “L’Europa sta mostrando grande prudenza e rispetto, e ora si registra anche una maggiore disponibilità da parte americana. Probabilmente, i consiglieri di Trump gli hanno fatto comprendere che un conflitto commerciale tra Stati Uniti e Ue sarebbe dannoso per entrambi”.

Sulla guerra in Ucraina, l’europarlamentare osserva: “Il conflitto è percepito in modo diverso nei vari Paesi: quelli dell’Europa orientale, che ce l’hanno alle porte, hanno capito prima degli Stati Uniti la reale portata della minaccia. Trump, all’inizio, puntava a sottrarre la Russia all’influenza cinese, ma decenni di isolamento l’hanno spinta proprio in quella direzione”.

“Mosca oggi commercia molto più con la Cina che con il resto del mondo – prosegue Tosi – e si è consolidato un asse economico e strategico molto solido tra i due Paesi. Eppure, Russia ed Europa, in quanto Paesi produttori e fornitori di materie prime, avrebbero potuto essere alleati naturali. Trump si è anche reso conto che Putin ha intrapreso un’economia di guerra dalla quale è difficile tornare indietro, e non mostra alcuna intenzione o interesse a concludere rapidamente il conflitto”.