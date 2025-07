Trinidad e Tobago. Sventato complotto eversivo: volevano uccidere funzionari e assaltare palazzi pubblici

di Giuseppe Gagliano –

Trinidad e Tobago ha dichiarato un nuovo stato di emergenza, il secondo in pochi mesi, dopo che le autorità hanno scoperto un presunto complotto ordito da una rete criminale operante nelle carceri per assassinare funzionari governativi e colpire infrastrutture pubbliche. Il precedente stato di emergenza, proclamato a dicembre per contenere la violenza delle bande, si era concluso solo a metà aprile. La frequenza di tali misure straordinarie solleva interrogativi non solo sulla stabilità interna dell’arcipelago, ma anche sulle sue prospettive economiche e sul suo ruolo nel delicato scacchiere geopolitico caraibico.

La recrudescenza della violenza criminale evidenzia la penetrazione delle organizzazioni malavitose all’interno delle istituzioni, in particolare nel sistema carcerario. Queste reti non si limitano al traffico di droga e armi, ma esercitano un controllo territoriale in grado di minacciare direttamente lo Stato. L’omicidio mirato di funzionari pubblici e l’attacco a infrastrutture critiche rientrano in una strategia di intimidazione che potrebbe destabilizzare il Paese e compromettere il funzionamento delle sue istituzioni democratiche.

Sul piano economico, la situazione è altrettanto allarmante. Trinidad e Tobago, la maggiore economia dei Caraibi anglofoni grazie alla produzione di gas naturale e prodotti petrolchimici, rischia di vedere compromessa la fiducia degli investitori internazionali. Le multinazionali energetiche, già sensibili alle questioni di sicurezza, potrebbero rivedere i propri piani di investimento in un Paese percepito come instabile.

Il turismo, un altro pilastro economico, soffre in presenza di immagini di violenza e militarizzazione che scoraggiano i visitatori. Inoltre, la capacità dello Stato di gestire le finanze pubbliche potrebbe essere erosa dalla necessità di aumentare la spesa per la sicurezza e rafforzare le forze armate e di polizia.

Il governo di Port of Spain ha reagito dispiegando unità militari per rafforzare la sicurezza nelle aree sensibili e nei centri urbani. Tuttavia, la strategia repressiva presenta limiti evidenti: senza un adeguato coordinamento tra intelligence, polizia e forze armate, il rischio è che l’emergenza diventi permanente, logorando la fiducia della popolazione.

La militarizzazione della società può produrre effetti controproducenti se non è accompagnata da un rafforzamento delle istituzioni giudiziarie e da riforme socioeconomiche capaci di sottrarre manodopera al reclutamento delle bande. Le carceri, ormai centri di potere parallelo, necessitano di un controllo capillare per impedire che diventino centrali operative della criminalità.

Trinidad e Tobago occupa una posizione strategica alle porte del Sud America e al centro delle rotte marittime caraibiche, rendendola un crocevia per i traffici illeciti tra il Venezuela, la Colombia e i mercati statunitensi ed europei.

La fragilità dello Stato può attirare l’interesse di attori esterni. Gli Stati Uniti, preoccupati dalla vicinanza geografica, potrebbero incrementare la cooperazione di sicurezza con Port of Spain, temendo che il Paese diventi un hub per il narcotraffico o, peggio, per reti terroristiche. Allo stesso tempo, potenze emergenti come la Cina e la Russia, già presenti economicamente nella regione, potrebbero sfruttare il vuoto istituzionale per rafforzare la loro influenza, offrendo investimenti e assistenza tecnica in cambio di vantaggi strategici.

L’arcipelago si trova davanti a una scelta critica. O riuscirà a contenere la violenza e a ripristinare l’autorità statale attraverso una combinazione di forza e riforme strutturali, o rischia di scivolare in una spirale di instabilità che potrebbe trasformarlo in un nuovo epicentro della crisi caraibica. In un mondo segnato da competizioni geopolitiche e reti criminali transnazionali, la lotta per la sovranità di Trinidad e Tobago non riguarda solo il suo futuro, ma anche gli equilibri di un’intera regione.