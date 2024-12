Tripodi al Global Partnership on Artificial Intelligence

Farnesina –

Il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi, su delega del Vice Presidente e Ministro degli Esteri Tajani, ha partecipato oggi a Belgrado al Summit annuale Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI).

Il Sottosegretario ha evidenziato l’efficace ruolo svolto dall’Italia nel GPAI, che ha contribuito ad avviare il partenariato integrato con l’OCSE. “Un attivismo che ci ha visto protagonisti anche durante la presidenza del G7, durante la quale l’Italia ha prodotto, tra gli altri, alcuni rapporti sull’impatto dell’I.A. nel mondo del lavoro, il vademecum per le Pubbliche Amministrazioni che intendono utilizzare l’I.A, la mappatura degli approcci all’identità digitale, il meccanismo di monitoraggio del Codice di condotta di Hiroshima”, ha commentato Tripodi, che ha richiamato la necessità di un ordine internazionale basato su un sistema di regole e valori, come sottolineato dal Presidente Meloni nel corso del G7 di Borgo Egnazia.

Il Sottosegretario si è congratulato con il Governo serbo per il successo dell’iniziativa ed espresso viva soddisfazione per l’adozione della Dichiarazione di Belgrado, che traccia un percorso ambizioso di collaborazione, approfondimento e dibattito per la gestione globale dell’I.A.

Nel corso del vertice, Tripodi ha avuto uno scambio con il Ministro della scienza, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione della Serbia, Jelena Begovic, che fa seguito alla firma della dichiarazione congiunta siglata il 28 novembre scorso a Trieste dal Ministro dell’Università e della Ricerca Annamaria Bernini con la Ministra Begovic durante il Forum Scientifico Italia- Serbia, con l’obiettivo di rafforzare l’ottima cooperazione tra i due Paesi.