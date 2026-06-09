Tripodi incontra il DG UNESCO El-Enany

Farnesina –

Il Sottosegretario di Stato agli Esteri, Maria Tripodi, ha incontrato oggi il Direttore Generale dell’UNESCO, Khaled El-Enany, per un confronto sulle principali priorità dell’Organizzazione e sul contributo che l’Italia intende continuare a garantire per rafforzarne il ruolo a livello globale, nella promozione della cultura, dell’educazione, della scienza e del dialogo tra i popoli.

Nel corso del colloquio, il Sottosegretario ha ribadito il forte sostegno dell’Italia all’UNESCO, confermando l’impegno del nostro Paese attraverso contributi sia obbligatori sia volontari a favore dei programmi dell’Organizzazione. È stata inoltre evidenziata l’importanza delle attività dell’Ufficio regionale UNESCO per la scienza e la cultura in Europa (BRESCE), con sede a Venezia, e il successo di iniziative innovative come il programma “Sea Beyond”, realizzato con il contributo di Prada per promuovere l’educazione all’oceano e la tutela degli ecosistemi marini.

Ampio spazio è stato dedicato al tema del patrimonio mondiale UNESCO. “L’Italia, che detiene il maggior numero di siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale, considera la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale una responsabilità condivisa della comunità internazionale. Per questo sosteniamo con convinzione il rafforzamento del Centro del Patrimonio Mondiale e siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza per affrontare le sfide emergenti e promuovere una gestione sempre più efficace, inclusiva e sostenibile dei siti UNESCO”, ha dichiarato il Sottosegretario Tripodi.