Tripodi sente il Vice Ministro britannico Greg Hands

Farnesina –

Il Sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi ha avuto un incontro in videoconferenza con il Vice Ministro per la Politica Commerciale del Regno Unito Greg Hands.

Al centro del colloquio i rapporti commerciali bilaterali, la riforma dell’OMC e le priorità del G7 a guida italiana sulle tematiche commerciali multilaterali.

Come sottolineato dal Sottosegretario, il Regno Unito, sesto mercato di destinazione del nostro export, ha profondi legami commerciali con l’Italia, consolidati da ultimo con la firma a febbraio 2023 di un Memorandum per la promozione delle esportazioni e degli investimenti, che vogliamo consolidare nei settori innovativi: economia “verde”, tecnologie avanzate, scienze della vita, start-up e digitale.

Tripodi ha inoltre evidenziato come la Presidenza italiana del G7 miri a rafforzare un sistema commerciale internazionale con al centro l’OMC, “la migliore soluzione per garantire crescita e sviluppo globali”. L’Italia presterà massima attenzione alla sfida ambientale e alla sicurezza economica. Tutto questo puntando anche al coordinamento con la contestuale Presidenza brasiliana del G20, per non rinunciare all’indispensabile dialogo con il Sud del mondo, ha concluso Tripodi.