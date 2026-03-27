Trump, la trappola del doppio fronte

di Domenico Esposito –

Trump non è un improvvisatore. È un presidente che persegue una linea semplice, leggibile, ripetitiva: interesse americano prima di tutto, commercio come leva di potenza, alleanze subordinate al costo, forza usata per piegare il negoziato. La Casa Bianca lo dichiara apertamente: “America First” per la politica estera, “America First Trade Policy” per l’economia strategica. Il problema non è l’assenza di una dottrina. Il problema è la sua sequenza.

La sequenza, oggi, presenta una falla. Aprire o allargare il fronte mediorientale prima di aver stabilizzato quello ucraino espone Washington a una dispersione strategica. Gli Stati Uniti aumentano la pressione su Teheran, ma nello stesso tempo riducono il proprio margine di concentrazione su Mosca. Non ne segue una vittoria russa automatica. Ne segue, però, un vantaggio relativo. Ed è spesso così che si spostano gli equilibri: non con il crollo di un fronte, ma con l’alleggerimento dell’altro.

Con la Russia non c’è ancora un accordo pienamente chiuso. C’è qualcosa di più ambiguo e forse più utile a Trump: una convergenza negoziale in formazione. Mosca dice di voler riprendere presto i colloqui con Washington. Zelensky afferma che gli Stati Uniti collegano garanzie di sicurezza a concessioni sul Donbas. Il Cremlino accoglie con favore questo orientamento. Tradotto: la Casa Bianca non riconosce formalmente la vittoria russa, ma sta trattando dentro un quadro che Mosca giudica favorevole.

Con la Cina il metodo è diverso, non la logica. Lì non si prepara una sistemazione, ma una rinegoziazione gerarchica. Il viaggio di Trump a Pechino del 14-15 maggio, rinviato a causa della guerra con l’Iran, mostra che Washington non intende mollare il dossier cinese. Vuole gestirlo da una posizione di forza, tenendo insieme commercio, tecnologia, Taiwan e primato strategico. Mosca va contenuta e poi accomodata. Pechino va contenuta e poi rinegoziata. In entrambi i casi, il multilateralismo vale finché coincide con l’interesse americano.

Qui il Principio di equivalenza geopolitico dell’Accademia Italiana Qualità della Vita offre una chiave utile. Se gli attori maggiori si muovono nello stesso campo strategico, ogni incremento di pressione in un quadrante modifica la distribuzione di pressioni negli altri. Nessun teatro resta isolato. Medio Oriente, Mar Nero, Indo Pacifico non sono compartimenti. Sono vasi comunicanti. Colpire in uno spazio altera il rapporto di forze nell’insieme. È questo il punto: l’intensificazione americana contro l’Iran può aver prodotto un effetto compensativo sul teatro europeo, riducendo la capacità di contenimento simultaneo verso la Russia.

Il nodo non è solo militare. È energetico. È industriale. È sociale. Ogni guerra riordina i flussi. La crisi iraniana ha costretto l’Unione Europea a ripensare parte della propria agenda energetica: Reuters riferisce che il prezzo del gas in Europa è salito di oltre il 60%, che circa l’8% delle importazioni europee di LNG è stato colpito dal blocco di Hormuz e che Bruxelles ha dovuto aggiornare le linee REPowerEU in piena emergenza. Non è un incidente. È la prova che il continente resta esposto agli shock decisi altrove.

Per l’Europa la questione è più grave del rincaro contingente. Il problema è strutturale. La Commissione europea ammette che i prezzi all’ingrosso del gas non sono tornati ai livelli pre-crisi e che questo continua a pesare sulla competitività industriale. Se il prezzo marginale dell’energia resta sensibile al gas, anche una quota minoritaria del mix basta a trasmettere la tensione geopolitica alle bollette, ai costi produttivi, all’inflazione, quindi ai cittadini. La speculazione non è un’ombra esterna al sistema. È il modo in cui la vulnerabilità strategica si scarica nella vita materiale.

Qui si vede il costo politico degli ultimi anni. L’Europa ha seguito la precedente linea americana senza costruire un’autonomia energetica e geopolitica sufficiente. Ha reagito più che agito. Ha sostituito dipendenze senza trasformarle in sovranità. Ha inseguito la crisi invece di ridurre la propria esposizione alla crisi. Oggi ne paga il conto in competitività, margine fiscale e consenso interno. E continua a farlo mentre la NATO registra un forte aumento della spesa europea e canadese, cioè mentre il continente spende di più per la sicurezza ma non controlla ancora il quadro strategico in cui quella spesa si inserisce.

È qui che l’idea di Europa potenza d’equilibrio smette di essere formula e diventa necessità. Nel Manifesto europeo dell’Accademia Italiana Qualità della Vita, l’Europa è concepita non come potenza di dominio ma come soggetto capace di aumentare stabilità, resilienza e qualità della vita riducendo il coefficiente di rischio geopolitico. Il punto decisivo è questo: il continente può incidere solo se smette di essere periferia strategica di qualcun altro e torna a proporsi come centro di mediazione, di diritto e di riequilibrio. Non neutralità passiva, ma forza ordinatrice.

Ma una potenza d’equilibrio ha bisogno di una condizione preliminare: che le grandi potenze tornino a sedersi attorno a un tavolo. Non per abolire il conflitto con la retorica. Per istituzionalizzarlo. Per riportarlo entro una cornice di regole. Il diritto internazionale uscito dal secondo dopoguerra mostra oggi limiti evidenti di efficacia. Il punto non è archiviarlo. Il punto è adeguarlo ai rapporti di forza attuali senza rinunciare ai suoi principi essenziali: sovranità, sicurezza reciproca, cooperazione, de-escalation. Senza questo passaggio, il sistema resterà governato dalla somma instabile di deterrenza, opportunismo e shock energetici.

In questo quadro, la qualità della vita non è un’appendice morale della geopolitica. È il suo referto finale. Le guerre colpiscono impianti, filiere, trasporti, credito, lavoro. Producono instabilità territoriale e trasferimenti di reddito verso rendite speculative. Rompono la coesione sociale. Per questo diplomazia, cooperazione e de-escalation non sono parole umanitarie da usare a margine. Sono strumenti di difesa dell’interesse nazionale concreto. Proteggono insieme sicurezza, competitività e vita quotidiana.

La conclusione è semplice. Trump ha una strategia. Ma una strategia di potenza non coincide con una strategia di equilibrio. Il suo possibile errore non è l’assenza di disegno. È la sovraestensione della sequenza: avere aperto il fronte mediorientale prima di avere congelato quello ucraino. Se così fosse, Washington avrebbe alterato l’equivalenza complessiva del sistema e offerto a Mosca un vantaggio relativo nel teatro europeo. L’Europa, intanto, resta compressa fra dipendenza energetica, rincari e subordinazione strategica. O diventa potenza d’equilibrio, capace di imporre tavolo, diritto e de-escalation, o continuerà a subire le scelte altrui. E a pagarle. In euro, in industria, in stabilità, in qualità della vita.

Domenico Esposito

* Presidente dell’Accademia Italiana Qualità della Vita.