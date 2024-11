Tunisia. L’economia cresce dell’1,8%

di Bessem Ben Dhaou –

SFAX. L’istituto nazionale di statistica tunisino ha riferito che l’economia del paese è in fase di crescita per il terzo trimestre del 2024, un più 1,8%, mentre nel secondo trimestre dell’anno era stata in positivo del 1,2%. Il contributo del settore agricolo a questa crescita è al primo posto con 0,83 punti percentuali nel tasso di crescita registrato del Pil. Segue il settore dei laboratori con l’1,6% di valore aggiunto

Segno negativo per il volume del valore aggiunto nei settori dell’energia, delle miniere, dell’acqua, dei servizi igienico-sanitari e del trattamento dei rifiuti, che è diminuito del -10,4%.

Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nel terzo trimestre di quest’anno vi è stata una contrazione del valore aggiunto del settore dell’estrazione di petrolio e gas naturale del -19,8%.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica, questo miglioramento del tasso di crescita è compensato incidentalmente dall’aumento della domanda interna, che consiste nelle spese per consumi e nella formazione di capitale grezzo, cioè investimenti, poiché il suo volume è aumentato nel terzo trimestre del 2024 rispetto allo stesso trimestre del 2023 di un tasso stimato del 4,1%, e quindi ha contribuito positivamente di 4,3 punti percentuali al tasso di crescita registrato del PIL (1,8).