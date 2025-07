Turchia. All’Idef 2025 fa in scena la cooperazione militare di Ankara con Abu Dhabi

di Giuseppe Gagliano –

All’IDEF 2025 di Istanbul uno degli annunci più pubblicizzati è stato l’esposizione congiunta dei droni turchi di Baykar e delle munizioni guidate prodotte dal conglomerato emiratino EDGE. Missili come l’Al Tariq e il Desert Sting, agganciati sotto le ali dei Bayraktar TB2 e Akinci hanno catalizzato l’attenzione mediatica. Ma dietro la vetrina molti analisti vedono più una sofisticata operazione di marketing che un reale cambio di passo operativo. Un segnale geopolitico, certamente. Una capacità integrata pronta al combattimento, forse no.

L’accordo tra Baykar e EDGE è stato ufficializzato alla SAHA Expo 2024, e rilanciato all’IDEF 2025 con grande enfasi. Si tratta, sulla carta, dell’integrazione di munizioni emiratine ad alta precisione su piattaforme aeree turche. I missili presentati, come il Desert Sting DS-16 e DS-25 o la linea Al Tariq, sono prodotti tecnologicamente avanzati, progettati per operazioni di precisione e già impiegati dagli Emirati in scenari regionali.

Ma l’integrazione reale di munizionamenti stranieri su droni operativi richiede ben altro che una presentazione fieristica: test balistici, adattamenti ai software di volo, certificazioni, omologazioni internazionali. Tutti processi lunghi e costosi, di cui oggi non esistono evidenze chiare o dichiarazioni ufficiali su completamento e prontezza operativa.

Esattamente come era accaduto all’UMEX 2024 con l’annuncio della prima compatibilità tra il DS-16 e il TB3, anche in questo caso l’integrazione viene presentata come innovazione tecnologica. Ma lo stesso rappresentante di Baykar, in quell’occasione, aveva sottolineato che si trattava solo del primo caso di “certificazione iniziale” di munizioni estere. Il che significa che il percorso verso una vera interoperabilità è ancora lungo.

La coesistenza visiva tra droni Baykar e missili EDGE serve dunque più a mostrare una potenzialità futura che una capacità attuale. Una dichiarazione di intenti, non una dotazione da combattimento.

Sotto il piano tecnico si nasconde un calcolo politico. Gli Emirati Arabi Uniti sono interessati ad acquisire fino a 120 droni turchi Bayraktar, in un pacchetto che include servizi, formazione, e in prospettiva anche trasferimenti tecnologici e produzione localizzata. Una manovra strategica che mira a consolidare EDGE come produttore di armi globali, riducendo la dipendenza da fornitori occidentali.

Per la Turchia, l’accordo rappresenta una diversificazione delle relazioni industriali e diplomatiche. Con la guerra in Ucraina, la rottura con Israele e le incertezze nei rapporti con l’Occidente, la collaborazione con paesi arabi diventa un canale per accedere a capitali, mercati e prestigio internazionale.

C’è però un elemento che raffredda l’ipotesi di una vera e propria ibridazione industriale: l’identità strategica della difesa turca. La Turchia ha costruito negli ultimi anni una narrazione potente basata sull’autosufficienza tecnologica. Baykar, in particolare, rivendica un tasso di localizzazione delle sue piattaforme superiore al 90 per cento. Introdurre munizioni estere significherebbe rinunciare parzialmente a questo principio, oppure riconoscere una dipendenza che il Paese vuole invece superare.

Non è un caso che, sempre all’IDEF 2025, siano stati presentati missili turchi di nuova generazione come il Tayfun Block-4, l’ipersonico Gökbora, o il mini-cruise Kemankes. Tutti segnali di un’industria che punta a consolidare il proprio primato con armi nazionali, e non con importazioni o compatibilità ibride.

Non bisogna sottovalutare il valore della cooperazione Baykar-EDGE. Sul piano delle relazioni internazionali, essa sancisce la normalizzazione (e ora collaborazione) tra Turchia ed Emirati, dopo anni di frizioni regionali, in particolare in Libia e nel Golfo. In un momento in cui Ankara cerca nuovi equilibri nel Mediterraneo e nel mondo arabo, l’accordo manda un messaggio chiaro: la Turchia è pronta a costruire alleanze militari con chi ne condivide l’interesse industriale.

Tuttavia, al di là dei comunicati stampa, l’assenza di test su larga scala, ordini militari documentati o certificazioni ufficiali, suggerisce che siamo ancora nel campo della diplomazia industriale più che in quello della tecnologia applicata.

L’IDEF 2025 ci ha consegnato l’immagine suggestiva di droni turchi armati con missili arabi. Ma dietro questa immagine si celano equilibri delicati. L’integrazione tra le due industrie della difesa è ancora acerba, e probabilmente resterà simbolica finché gli interessi industriali non convergeranno davvero su scala operativa.

Per Baykar il futuro è nei droni autonomi e nella supremazia tecnologica indigena. Per EDGE, nella visibilità globale e nella conquista di nuovi mercati. Per entrambi, l’accordo serve oggi più a consolidare l’immagine internazionale che a cambiare le regole sul campo di battaglia.

Se la cooperazione diventerà reale o resterà una vetrina lo diranno i prossimi test, le prossime guerre, e soprattutto i prossimi contratti.