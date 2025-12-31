Turchia. Arrestati 357 appartenenti all’Isis dopo i tre agenti uccisi a Yalova

di Giuseppe Gagliano –

L’arresto simultaneo di 357 sospetti legati allo Stato Islamico in 21 province turche non è solo un’operazione di polizia. È un atto politico, nel senso più pieno del termine. Ankara sceglie di mostrare forza, coordinamento e determinazione in un momento in cui la sicurezza interna torna a essere un tema centrale, sia per l’opinione pubblica nazionale sia per i partner internazionali.

I raid arrivano a poche ore di distanza da uno scontro armato a Yalova costato la vita a tre agenti di polizia. Il messaggio è immediato: lo Stato reagisce, colpisce su scala nazionale e non lascia spazio all’iniziativa jihadista. L’elemento preventivo è esplicitamente rivendicato dalle autorità, che parlano di piani di attentato legati al primo gennaio. La sicurezza diventa così una narrazione di anticipazione, non di risposta.

Dal punto di vista operativo, l’azione conferma una realtà ormai strutturale. In Turchia l’ISIS non è più un’organizzazione gerarchica capace di grandi attentati coordinati, ma una rete diffusa, frammentata, che vive di logistica, finanziamenti informali, comunicazioni digitali e passaggi transfrontalieri. Gli arresti per raccolta fondi sotto copertura “benefica” e i sequestri di materiale digitale indicano una minaccia adattiva, non scomparsa.

La dimensione esterna resta decisiva. La Turchia condivide quasi novecento chilometri di confine con la Siria, un territorio ancora instabile dove cellule dell’ISIS continuano a operare. Ankara sa che la sicurezza interna non può essere separata dal fronte siriano. Non è un caso che i raid interni coincidano con operazioni militari statunitensi oltreconfine e con dichiarazioni di cooperazione da parte delle autorità di Damasco. Sul jihadismo, interessi divergenti trovano occasionalmente un terreno comune.

Per il presidente Recep Tayyip Erdogan, la lotta al terrorismo resta uno dei pilastri della legittimazione del potere. I funerali pubblici degli agenti uccisi, le parole sulla “sicurezza dello Stato” e la visibilità mediatica dei raid rafforzano un racconto in cui ordine e stabilità giustificano misure estese e un controllo capillare. La sicurezza diventa collante nazionale.

C’è anche un messaggio rivolto all’esterno. Mostrando efficacia contro l’ISIS, Ankara ribadisce il proprio ruolo di attore indispensabile sul fianco sud della NATO. È un modo per ricordare a Europa e Stati Uniti che, al di là delle tensioni politiche, la Turchia resta un pilastro della sicurezza regionale e un filtro fondamentale contro minacce che travalicano i confini.

I raid anti-ISIS raccontano una Turchia che sceglie la fermezza come linguaggio. La minaccia jihadista è reale ma mutata, meno visibile e più insinuante. La risposta di Ankara combina prevenzione, deterrenza e comunicazione politica. Resta aperta la questione di fondo: se l’azione di polizia, da sola, sia sufficiente ad affrontare le cause profonde di una radicalizzazione che continua a trovare spazio nelle fratture regionali e sociali.