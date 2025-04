Turchia. Israele e la nuova guerra siriana: la posta in gioco è l’ordine regionale

di Giuseppe Gagliano –

La Siria è di nuovo l’epicentro del confronto tra potenze mediorientali. Ma stavolta al centro delle accuse non ci sono solo Iran e Hezbollah. È la Turchia ad essere sotto i riflettori. Israele accusa Ankara di voler trasformare il nord della Siria in un “protettorato”, un’area d’influenza permanente che ridefinirebbe gli equilibri strategici della regione. Una mossa che, secondo Tel Aviv, minaccerebbe l’autonomia curda, la sicurezza di Israele e l’unità del mondo arabo.

Non è solo retorica. L’accusa arriva nel contesto di un’intensificazione degli attacchi aerei israeliani contro obiettivi siriani. Dal crollo del regime di Bashar al-Assad, nel dicembre 2024, la Siria è in una fase di transizione incerta e altamente vulnerabile. Il vuoto lasciato da Assad ha aperto spazi che Turchia e Israele stanno cercando di occupare, in modi diversi: la prima con truppe e protetti locali, il secondo con missili, droni e forze speciali.

Per Ankara il controllo del Nord della Siria è cruciale per tenere sotto scacco le milizie curde del Rojava, che considera una minaccia esistenziale. Per Israele, ogni avanzata turca è invece un potenziale detonatore, capace di rafforzare il fronte islamista e destabilizzare ulteriormente il confine settentrionale. Si tratta di una partita a tre dimensioni: sicurezza nazionale, controllo territoriale e influenza ideologica.

Ma il confronto verbale tra Ankara e Tel Aviv si inserisce in uno scontro più ampio, ideologico e strategico. La Turchia di Erdogan mira da anni a ritagliarsi il ruolo di potenza guida del mondo sunnita. Israele, invece, si propone come baluardo dell’Occidente nel Mediterraneo orientale, in dialogo con l’Egitto, l’Arabia Saudita e, negli ultimi anni, anche con alcune ex potenze nemiche del Golfo. Le loro visioni sono inconciliabili, e la Siria, ancora una volta, diventa terreno di scontro.

Gli Stati Uniti osservano, apparentemente defilati, ma restano l’ago della bilancia. La loro politica ambigua sul futuro siriano – né pieno disimpegno, né chiaro intervento – lascia spazio alle iniziative autonome di Israele e Turchia. Intanto, la Russia, indebolita dal conflitto ucraino, mantiene una presenza simbolica, ma ridotta.

Infine c’è l’elemento umanitario. I raid israeliani hanno colpito basi militari, centri di comando e infrastrutture, ma anche civili. Le reazioni internazionali, da ONU, Giordania, Egitto e Arabia Saudita, indicano che la tolleranza verso l’attivismo militare israeliano potrebbe avere un limite. La diplomazia non è morta, ma è sotto assedio.