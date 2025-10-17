Turchia. Scandalo Can Holding: 26 arresti tra cui il gran maestro della Massoneria

di Guido Keller –

La Procura generale di Istanbul ha spiccato 26 mandati d’arresto nei confronti di individui sospettati di riciclaggio, corruzione e frode in concorso nell’ambito di un’inchiesta sulla Can Holding, fondata nel 1986 da Zamanhan Can e attiva in settori quali energia, commercio internazionale, beni di consumo durevoli (elettronica), istruzione, media, turismo e logistica.

Secondo gli inquirenti i dirigenti della holding avrebbero dato vita a un’organizzazione criminale al fine di occultare fondi attraverso “frode qualificata”, “evasione fiscale”, “riciclaggio di denaro” e “incanalamento di entrate non identificate su conti aziendali”. Nella fattispecie avrebbero convogliato ingenti somme, nell’ordine delle centinaia di milioni di dollari, non rintracciabili in società fittizie per mascherarne l’origine e quindi reintrodurle nei conti aziendali, riciclando quindi proventi illeciti.

Tra gli arrestati vi sono Arafat Bingol e Cengiz Bingol, presidenti di Binsat Holding; Mehmet Kenan Tekdag, presidente di Can Publishing Holding; Betul Can e Zuhal Can, mogli dei proprietari di Can Holding, Sakir Can e Murat Can.

Nel quadro della stessa indagine le manette sono scattate ai polsi anche del 55enne Remzi Sanver, gran maestro della Gran Loggia degli Antichi e Accettati Liberi Muratori di Turchia di Turchia, nonché ex rettore dell’Università Bilgi di Istanbul. I fatti a lui addebitati riguarderebbero proprio il periodo di reggenza dell’università, conclusosi ormai da qualche anno. Personaggio conosciuto per l’attività accademica nel campo dell’economia, riveste la carica di gran maestro della Gran Loggia delgli Antichi e Accettati Liberi Muratori di Turchia dal 2009, e ha lavorato per l’apertura della Massoneria alla società civile: rispondendo a un’intervista di Emanuela Locci del 2013, ha spiegato che “posso dire che nella società turca vi sono diffidenze nei confronti della massoneria, ma noi siamo aperti al confronto, al contatto, con le persone, perché siamo istituzionalmente aperti, anche attraverso i moderni sistemi di comunicazione, come twitter. Io sono personalmente in contatto con la gente e rispondo ogni giorno alle loro domande, su Twitter (oggi X, ndr) o su Facebook. Per la Massoneria è importante avere questo scambio continuo con la società civile”.

Nella medesima intervista ha affermato di di intrattenere rapporti di amicizia con Gustavo Raffi, ex gran maestro del Grande Oriente d’Italia, e Fabio Venzi, attuale gran maestro della Gran Loggia Regolare d’Italia.