Turchia. Yildirimhan, il missile con cui Erdogan alza il prezzo del suo ruolo globale

di Giuseppe Gagliano –

La Turchia prova a cambiare rango strategico e lo fa mostrando al mondo Yildirimhan, il nuovo missile a lungo raggio presentato a Istanbul. Non è soltanto un programma militare: è un messaggio politico, industriale e geopolitico con cui Ankara punta a essere riconosciuta non più come semplice potenza regionale della NATO, ma come attore autonomo capace di influenzare equilibri internazionali, esportare sicurezza e costruire nuove dipendenze strategiche.

Il dato che ha attirato maggiore attenzione è la gittata dichiarata di 6.000 chilometri. Se confermata da test operativi credibili, consentirebbe alla Turchia di superare la dimensione regionale della propria deterrenza, estendendo teoricamente la capacità di pressione su vaste aree di Europa, Africa e Asia. Non si tratta ancora di una capacità paragonabile a quella delle grandi potenze nucleari come Stati Uniti, Russia o Cina, ma rappresenterebbe comunque un salto significativo rispetto alla tradizionale postura militare turca concentrata su Siria, Iraq, Caucaso, Mar Nero ed Egeo.

Più della reale maturità tecnica del sistema, conta però il significato politico. Ankara vuole dimostrare di non voler più limitarsi alla difesa del proprio spazio geografico, ma di ambire a una deterrenza di profondità capace di aumentare il costo politico di qualsiasi pressione esterna.

Secondo le informazioni diffuse, Yildirimhan potrebbe raggiungere velocità comprese tra Mach 9 e Mach 25 grazie a una propulsione liquida basata su tetrossido di diazoto e quattro motori a razzo. Gli esperti invitano però alla cautela. Velocità elevate non rappresentano di per sé una rivoluzione nel campo dei missili balistici, dove i vettori a lungo raggio raggiungono già performance ipersoniche nella fase di rientro. La vera differenza dipenderà dalla capacità di manovra, dalla precisione, dalla resistenza alle difese antimissile e dall’affidabilità operativa.

Anche la scelta della propulsione liquida solleva interrogativi logistici e strategici. Questo tipo di tecnologia offre prestazioni elevate, ma richiede procedure di rifornimento più complesse, maggiore manutenzione e tempi di preparazione più lunghi rispetto ai moderni sistemi a combustibile solido. Per trasformare un prototipo esposto in fiera in un sistema realmente credibile servono test ripetuti, infrastrutture dedicate, sistemi di comando protetti, capacità di sopravvivenza e personale altamente addestrato.

La presentazione del missile ha avuto anche un forte valore simbolico. Sul vettore comparivano sia la firma di Mustafa Kemal Atatürk sia il monogramma del sultano ottomano Bayezid I. Una sintesi che riflette la linea politica di Ankara: repubblicana ma anche neo ottomana, occidentale ma autonoma, nazionale ma proiettata verso una nuova influenza regionale.

Negli ultimi vent’anni la Turchia ha trasformato la propria industria della difesa in uno strumento di politica estera. Droni, missili, sistemi elettronici, piattaforme navali e veicoli corazzati sono diventati parte di una strategia che unisce export militare, consenso interno e proiezione geopolitica. Ankara offre armamenti più economici rispetto ai concorrenti occidentali, spesso compatibili con gli standard NATO, accompagnandoli con addestramento, manutenzione e cooperazione industriale.

Il vantaggio competitivo turco non è solo economico ma politico. La Turchia si propone ai Paesi del Golfo, dell’Africa, dell’Asia centrale e dell’Europa orientale come un partner meno vincolante degli Stati Uniti, più rapido dell’Unione Europea e meno isolato della Russia. Ogni vendita di sistemi militari crea relazioni di lungo periodo basate su manutenzione, formazione e dipendenza tecnologica.

In questo quadro si inserisce anche il progetto Steel Dome, la “Cupola d’Acciaio” con cui Ankara punta a costruire una rete integrata di difesa aerea e antimissile. Radar, guerra elettronica, sistemi anti drone e comando centralizzato rappresentano l’altra metà della strategia turca: non soltanto capacità offensiva, ma anche autonomia nella protezione del proprio spazio aereo e nella costruzione di architetture difensive esportabili.

Il messaggio verso l’Europa è diretto. Ankara sostiene che non sia possibile discutere di sicurezza continentale ignorando il ruolo della Turchia. La posizione resta però ambigua: membro NATO ma fuori dall’Unione Europea, alleata dell’Occidente ma in dialogo con Mosca, competitiva nel Mediterraneo orientale e nel Caucaso ma indispensabile sul piano militare.

Dal punto di vista strategico, Yildirimhan non colloca la Turchia tra le grandi potenze nucleari. Mancano ancora una dottrina consolidata, test pubblici verificabili e una capacità operativa paragonabile a quella delle principali potenze mondiali. L’obiettivo immediato di Ankara sembra però un altro: aumentare il proprio peso negoziale e rafforzare la percezione della Turchia come centro autonomo di potenza.

Per Ankara la difesa è ormai molto più di un settore industriale. È uno strumento di influenza economica, diplomatica e politica. Con Yildirimhan la Turchia manda un segnale chiaro: non vuole più essere soltanto un alleato periferico della NATO, ma un attore globale capace di imporre il proprio prezzo strategico e contribuire a riscrivere gli equilibri della sicurezza internazionale.