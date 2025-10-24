Turkmenistan. CNE-FEDERIMPRESEUROPA partecipa al Forum Imprenditoriale con l’Italia

Cs –

Una delegazione di CNE-FEDERIMPRESEUROPA, guidata dalla Presidente Nazionale Mary Modaffari, ha preso parte al prestigioso Forum Imprenditoriale Italia-Turkmenistan, evento di rilevanza strategica per il rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali tra i due Paesi.

Il Forum, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con l’Agenzia ICE, ha visto la partecipazione di importanti istituzioni italiane e turkmene, nonché di numerose realtà imprenditoriali di entrambi i Paesi. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e networking per il mondo imprenditoriale, volta a favorire nuove opportunità di investimento, cooperazione e sviluppo di partenariati commerciali tra Italia e Turkmenistan.

La partecipazione di CNE-FEDERIMPRESEUROPA all’evento sottolinea l’impegno dell’organizzazione nel promuovere l’internazionalizzazione delle imprese italiane e nel sostenere la creazione di ponti economici con mercati strategici. La presenza della Presidente Nazionale Mary Modaffari testimonia l’attenzione della Confederazione verso le dinamiche di sviluppo dell’area centroasiatica e la volontà di supportare concretamente le imprese associate nell’esplorazione di nuovi mercati.

La delegazione Cne-Federimpreseuropa ha avuto l’opportunità di incontrare rappresentanti istituzionali e imprenditoriali di entrambi i Paesi, discutendo potenziali progetti di collaborazione nei settori di comune interesse.

“Questo Forum rappresenta un momento fondamentale per consolidare i rapporti tra Italia e Turkmenistan,” ha dichiarato la Presidente Mary Modaffari. “CNE-FEDERIMPRESEUROPA continuerà a essere in prima linea nel supportare le imprese italiane che guardano con interesse ai mercati internazionali, favorendo scambi commerciali e opportunità di crescita reciproca.”