Ucraina. Armi a Kiev, diplomazia a Miami: la NATO prova a tenere insieme il fronte e il tavolo

di Giuseppe Gagliano –

Quando la NATO parla di “centinaia di milioni” per finanziare la Prioritised Ukraine Requirements List, non sta solo contando soldi: sta mettendo in vetrina un meccanismo che serve a due scopi insieme. Primo, trasformare il bisogno ucraino in un elenco “ordinato” e spendibile, così da accelerare acquisti e consegne di armamenti statunitensi. Secondo, dimostrare che l’Alleanza non è prigioniera dell’improvvisazione ma prova a governare il flusso degli aiuti come una catena logistica, non come un’emergenza permanente.

È un passaggio importante perché dice che la guerra sta entrando sempre più in una fase industriale: ciò che conta non è la dichiarazione solenne, ma la continuità di rifornimento, la standardizzazione, la manutenzione, l’integrazione tra sistemi, munizioni e addestramento.

Il cuore operativo del pezzo è la difesa aerea. Pistorius mette sul tavolo cinque intercettori PAC-3 in più, ma lo fa con una condizione: che altri Paesi arrivino a 30 complessivi. Qui il dato politico è più forte del dato tecnico. La Germania si propone come “capofila” che sblocca la partita, ma chiede condivisione del costo e della responsabilità. Tradotto: Berlino vuole evitare di restare da sola a sostenere la voce più sensibile, quella che salva vite e tiene in piedi le città.

Il PAC-3 è una risorsa scarsa, costosa e ad alto valore simbolico. Ogni intercettore non è solo un oggetto: è un pezzo di deterrenza locale, è la differenza tra un’infrastruttura energetica che regge e una rete che collassa in inverno. Per questo Pistorius parla di “giorni, non settimane”: perché la finestra di vulnerabilità, con il freddo e gli attacchi alle strutture energetiche, è un moltiplicatore di pressione politica.

La mossa norvegese (4,2 miliardi di corone in supporto militare) e quella francese (prestito di circa 3 miliardi di corone) vanno lette anche in chiave industriale: l’accordo citato prevede acquisizioni dall’industria della difesa francese di armi aria-terra e capacità di sorveglianza e consapevolezza della situazione. È un punto cruciale: gli aiuti non sono soltanto “donazioni”, diventano contratti, linee produttive, priorità di consegna, scelte di filiera.

Qui c’è uno scenario economico chiaro: più la guerra si prolunga, più gli aiuti tendono a trasformarsi in strumenti di politica industriale. Gli Stati vogliono sostenere Kiev, ma nello stesso tempo vogliono sostenere la propria base produttiva e, soprattutto, controllare tempi e volumi di produzione. La solidarietà, nel 2026, passa sempre più da fabbriche, magazzini e capacità di rimpiazzo.

Sul piano diplomatico, la notizia che i mediatori statunitensi spingono per un nuovo round a Miami, dopo i due incontri di Abu Dhabi finiti senza risultati, racconta un paradosso: il negoziato corre, ma corre senza terreno sotto i piedi. Zelensky lo dice in modo brutale: se Washington vuole chiudere entro l’estate, deve aumentare la pressione su Mosca. È una frase che fa da ponte tra campo e tavolo: senza leve reali, i colloqui restano un rito.

E qui entra il nodo vero, quello del Donbass. Secondo le fonti citate, ad Abu Dhabi non si è sciolto il problema dell’Est, e nel frattempo la Russia continua a colpire l’energia ucraina. Mosca, in caso di pace, vorrebbe il controllo dell’intero Donbass; Kiev lo esclude, ma lascia filtrare idee “tecniche” (zona smilitarizzata, zona di libero scambio) che in realtà sono formule politiche travestite: tentativi di congelare il conflitto senza accettare una resa territoriale formale.

Il capitolo elezioni è un’altra dimostrazione di quanto sia fragile il legame tra guerra e governance. Zelensky smentisce l’ipotesi di annuncio il 24 febbraio e ribadisce un principio: prima garanzie di sicurezza, poi voto. È quasi una dottrina. Senza protezione credibile e senza cessate il fuoco stabile, organizzare elezioni diventa un rischio esistenziale: sicurezza dei seggi, voto dei militari e dei rifugiati, propaganda, infrastrutture, perfino legittimità del risultato.

Che nei “20 punti” si parli di elezioni e referendum significa che gli Stati Uniti stanno cercando un’uscita con una cornice politica interna ucraina “normalizzata”, ma le stesse fonti ammettono che le tempistiche sono irrealistiche. Il punto è semplice: prima si deve sapere cosa si vota. E oggi non c’è ancora un accordo.

Militarmente, il pacchetto descritto non cambia la geometria complessiva del conflitto, ma incide su una cosa decisiva: la resilienza. Difesa aerea e capacità di sorveglianza significano proteggere energia, logistica, centri urbani, e quindi mantenere la società funzionante. È una strategia di “tenuta” più che di sfondamento.

La Russia, colpendo infrastrutture energetiche in inverno, mira a scardinare quella tenuta. La NATO risponde rafforzando la copertura e cercando di accelerare l’afflusso di intercettori e munizioni. È un braccio di ferro sulla capacità di resistere, non solo sulla capacità di avanzare.

Geopoliticamente, l’Alleanza deve tenere insieme due linee che si disturbano a vicenda: continuare a armare Kiev e, contemporaneamente, sostenere un processo negoziale che rischia di apparire vuoto. Ogni annuncio di aiuti è un segnale a Mosca (“non crolla nulla”), ma anche un segnale ai pubblici occidentali (“stiamo facendo qualcosa”). E ogni round di colloqui è un segnale ai mercati, alle opinioni pubbliche e ai partner globali (“stiamo cercando un’uscita”).

Geoeconomicamente, la traiettoria è chiara: guerra lunga significa economia di guerra lunga. Prestiti, acquisizioni industriali, ordini in serie, priorità di produzione, e un crescente intreccio tra sostegno all’Ucraina e rafforzamento delle industrie nazionali. Il conflitto diventa un acceleratore di politiche industriali e un banco di prova della coesione occidentale: non tanto sulle dichiarazioni, quanto sulla capacità di sostenere un flusso costante di sistemi complessi e costosi.