Ucraina. Droni: asse con Londra: la guerra diventa industria ed export globale

di Giuseppe Gagliano –

Londra e Kiev trasformano l’esperienza del conflitto in un progetto industriale e geopolitico: la tecnologia dei droni, sviluppata sul campo, diventa un prodotto da esportare e uno strumento di influenza internazionale.

Dopo oltre quattro anni di guerra, l’Ucraina tenta un cambio di ruolo. Non più solo destinataria di aiuti militari occidentali, ma fornitore di competenze belliche, soluzioni operative e tecnologie nate sotto pressione. Il Regno Unito ha colto il potenziale economico e strategico di questo patrimonio e punta a strutturarlo in una filiera industriale capace di competere sui mercati globali.

La visita di Volodymyr Zelensky a Londra arriva in una fase delicata, segnata dall’aumento dei prezzi del petrolio legato alle tensioni con l’Iran, che rafforza le entrate russe. In questo scenario, il governo britannico guidato da Keir Starmer cerca di evitare che Kiev resti schiacciata tra la pressione militare di Mosca e lo spostamento dell’attenzione occidentale verso il Medio Oriente.

La risposta è una partnership militare industriale che mira a trasformare il know how ucraino in valore economico. Il drone smette di essere solo un’arma a basso costo e diventa un asset strategico esportabile. Anche investimenti limitati, come quello annunciato per un centro di intelligenza artificiale in Ucraina, assumono un forte significato politico, indicando la volontà britannica di entrare nella filiera della guerra automatizzata.

Sul campo, Kiev ha accumulato un vantaggio concreto. La necessità di innovare rapidamente ha prodotto sistemi offensivi, difensivi e contromisure testati in condizioni reali. Il ciclo tra sviluppo e impiego operativo si è drasticamente accorciato, trasformando il Paese in un laboratorio avanzato della guerra dei droni.

L’integrazione con Londra combina questa esperienza con capacità industriali, finanziarie e diplomatiche, creando un’offerta competitiva per il mercato internazionale. E il principale sbocco non è solo europeo: è il Medio Oriente. I Paesi del Golfo, esposti alla minaccia iraniana, cercano soluzioni efficaci e meno costose per la difesa. L’Ucraina si propone come fornitore di tecnologia, addestramento e competenze anti drone, mentre il Regno Unito agisce da moltiplicatore politico e industriale.

In questo quadro, il conflitto ucraino si intreccia con le dinamiche mediorientali. L’esperienza maturata sul fronte europeo viene trasferita verso il Golfo, contribuendo a ridefinire gli equilibri di sicurezza nella regione. Kiev non esporta solo sistemi, ma anche personale, dottrina operativa e capacità di contrasto, trasformando parte della propria guerra in un servizio strategico.

Anche l’apertura verso Israele si inserisce in questa logica. I droni intercettori sviluppati dagli ucraini rispondono a esigenze concrete di difesa contro sistemi iraniani a costi inferiori rispetto alle tradizionali difese aeree. Si delinea così un possibile triangolo tra esperienza ucraina, industria britannica e domanda mediorientale.

Per Kiev, l’operazione ha anche una valenza economica cruciale. Con le finanze sotto pressione e i fondi europei in stallo, l’export militare rappresenta una fonte di entrate e un tentativo di ridurre la dipendenza dagli aiuti. La difesa è oggi il principale settore in cui l’Ucraina può vantare un vantaggio competitivo immediato, anche se costruito in un contesto di guerra permanente.

Il risultato è una trasformazione più ampia: il conflitto diventa un modello di accumulazione, in cui il sapere bellico si converte in valore economico e il fronte in incubatore industriale. Per Londra, questo rafforza l’Ucraina senza limitarsi all’assistenza diretta e rilancia il proprio ruolo nelle reti di cooperazione militare tra Europa e Golfo.

L’accordo sui droni segna quindi un passaggio strategico: Kiev punta a diventare fornitore della guerra futura, mentre il Regno Unito mira a guidarne le filiere tecnologiche e industriali. Un’evoluzione che estende gli effetti del conflitto ben oltre i confini europei e anticipa una nuova economia globale della guerra.