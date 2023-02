Ucraina. Germania, Danimarca e Olanda invieranno almeno 100 carri armati Leopard 1

di Alberto Galvi –

I ministri della difesa di Germania, Danimarca e Paesi Bassi hanno dichiarato congiuntamente che forniranno all’Ucraina almeno 100 carri armati Leopard 1 ricondizionati del vecchio tipo A5, prelevandoli da scorte industriali, con i primi consegnati entro pochi mesi. I carri armati Leopard 1 sono stati prodotti dalla metà degli anni ’60 alla metà degli anni ’80. Una volta resi nuovamente pronti per la battaglia, fino ai mesi estivi non raggiungeranno i combattenti a Kiev.

Il ministero dell’economia ha rilasciato licenze di esportazione alle società di difesa tedesche per ben 178 carri armati principali Leopard 1 A5 in Ucraina. I mezzi provengono da scorte industriali e, per la maggior parte devono ancora essere riparati. Il nuovo dispiegamento di armi si aggiunge al recente annuncio della Germania dell’invio di 14 nuovi carri armati Leopard 2 ai combattenti ucraini.

Gli Stati Uniti hanno ribadito che forniranno 30 dei loro carri armati Abrams in prima linea. Anche il Belgio ha mostrato un interesse iniziale a partecipare e l’iniziativa è aperta ad altri partner.

Almeno tre battaglioni ne saranno equipaggiati entro il primo o il secondo trimestre del 2024. La consegna

avverrà in più fasi, con carri armati serbatoi consegnati entro l’estate. Anche la Svizzera è vicina a rompere la secolare neutralità, mettendo fine al divieto di esportazione di armi svizzere. L’Ucraina attende più armi dall’occidente per respingere le forze russe.