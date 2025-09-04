Ucraina. I Volenterosi vogliono inviare militari, Italia e Polonia si chiamano fuori

di Enrico Oliari –

La “Coalizione dei Volenterosi”, cioè i 28 paesi che sostengono attivamente l’Ucraina nel contrasto all’aggressione russa, si è data appuntamento oggi all’Eliseo, con i vari leader che sono giunti fisicamente nella capitale francese o che sono intervenuti in videoconferenza. Presente al vertice, copresieduto dal padrone di casa Emmanuel Macron e dal premier britannico Keir Starmer, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale rimane, nonostante Trump, dell’idea primaria che nessun territorio, Crimea compresa, venga ceduto alla Russia.

Macron ha spiegato a fine riunione che 26 paesi si sono detti determinati all’invio di contingenti militari in Ucraina dopo il conflitto per garantire la sicurezza del Paese “e prevenire eventuali attacchi”, ma il cancelliere tedesco Frederich Merz ha precisato che la Germania assumerà la sua posizione solo una volta che il quadro sarà definitivo.

Italia e Polonia, rappresentate da Giorgia Meloni e Donald Tusk, si sono invece chiamate fuori: Palazzo Chigi ha specificato che il premier italiano “ha confermato l’apertura a supportare un eventuale cessate-il-fuoco con iniziative di monitoraggio e formazione al di fuori dei confini ucraini”.

Da Mosca è stato fatto notare che l’arrivo in Ucraina di contingenti dei paesi Nato equivale ad arrivare al motivo principale dell'”Operazione speciale”, ovvero l’entrata dell’Ucraina nella Nato, e la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ha definito le richieste di Zelensky, appoggiate da Starmer, di un appesantimento di armamenti come “garanzie di pericolo per l’Europa”.

Macron si è detto soddisfatto per il contributo dei Volenterosi che vede il “dispiegamento di truppe di terra, mare e cielo, o con la messa a disposizione di basi” in Ucraina, e ha garantito altri aiuti della Francia, la cui economia si sta contraendo, per 2 miliardi di dollari.