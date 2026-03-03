Ucraina. L’adesione all’Unione Europea è una sfida politica prima che tecnica

di Giuseppe Gagliano –

L’annuncio di Volodymyr Zelensky non è un semplice aggiornamento procedurale, ma un messaggio diretto a Bruxelles, Mosca e Washington. Kiev si dice pronta a completare entro pochi giorni i preparativi tecnici per aprire tutti i capitoli negoziali con l’Unione Europea, ma il vero nodo non è nei dossier. La questione decisiva è politica: l’Europa è disposta ad assumersi il costo strategico, economico e istituzionale dell’ingresso dell’Ucraina?

Il blocco imposto dall’Ungheria rende evidente il limite strutturale dell’Unione. Su decisioni di questo peso basta un solo governo per fermare tutto. Viktor Orbán utilizza il dossier ucraino come leva interna, rafforzando la retorica della sovranità contro Bruxelles in vista delle elezioni, ed esterna, mantenendo un canale privilegiato con Mosca e sfruttando il tema energetico, dall’oleodotto Druzhba alle forniture, per condizionare l’agenda europea. L’adesione di Kiev si trasforma così in una pedina dentro i rapporti di forza tra Stati membri più che in un semplice percorso di allineamento normativo.

Per Zelensky l’ingresso nell’Unione non è solo un obiettivo simbolico, ma una componente della futura architettura di sicurezza del Paese. Dopo la guerra, il problema non sarà soltanto la ricostruzione, ma evitare che l’Ucraina resti in una zona grigia esposta a nuove pressioni russe. L’esperienza del mancato ingresso nella NATO pesa come monito: una promessa indefinita può trasformarsi in vulnerabilità strategica. L’Unione Europea viene quindi chiamata a svolgere una funzione che supera mercato e regole, diventando un ancoraggio politico e strategico stabile.

Non a caso, la prospettiva di una data per l’adesione compare anche nelle bozze di un piano di pace discusso tra Ucraina e Stati Uniti e in negoziazione con la Russia. Il processo di allargamento non è più soltanto una procedura regolata da criteri tecnici, ma entra nel negoziato geopolitico sul nuovo equilibrio continentale. Il rischio, per Bruxelles, è trovarsi a ratificare decisioni maturate altrove.

Sul piano militare l’ingresso nell’Unione non garantirebbe una difesa automatica, ma produrrebbe comunque un effetto di deterrenza indiretta. Un’Ucraina integrata nelle strutture europee, nei programmi industriali e finanziari comuni, sarebbe meno isolabile e più difficile da colpire senza innescare una crisi sistemica con l’intero continente. Eppure molti governi europei, pur sostenendo Kiev, esitano a trasformare questo sostegno in un vincolo strutturale di lungo periodo.

A frenare sono anche i calcoli economici. L’ingresso dell’Ucraina comporterebbe una profonda ridefinizione degli equilibri interni dell’Unione. La ricostruzione richiederà risorse enormi, il settore agricolo ucraino è tra i più estesi d’Europa, l’industria va riconvertita e il sistema istituzionale necessita di riforme strutturali. Questo significa redistribuzione di fondi, revisione delle priorità di bilancio e inevitabili tensioni tra Stati contributori netti e beneficiari.

La posta in gioco è anche geoeconomica. L’Ucraina è uno snodo decisivo per agricoltura, energia, corridoi logistici e filiere industriali, incluse quelle legate alla difesa e alla ricostruzione. Integrarla significherebbe ridisegnare flussi economici e rapporti di potere dentro l’Europa stessa. Non si tratta solo di allargare i confini dell’Unione, ma di ridefinirne gli equilibri interni.

Zelensky accelera perché sa che la finestra politica potrebbe chiudersi con un eventuale congelamento del conflitto. A quel punto l’Europa dovrà scegliere se considerare l’Ucraina parte del proprio futuro o una periferia da sostenere senza integrarla davvero. La differenza è sostanziale. Kiev può dirsi pronta sul piano tecnico, ma la vera prova riguarda Bruxelles. L’allargamento all’Ucraina non è una pratica amministrativa: è una decisione storica che misura la volontà dell’Unione di trasformarsi in attore strategico e non restare prigioniera dei propri veti.