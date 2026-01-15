Ucraina. Lavrov alza l’asticella: tregua sì, ma solo dopo un accordo vero

di Giuseppe Gagliano –

Sergej Lavrov dice che Mosca è pronta a parlare di pace, ma mette un paletto che non è solo lessicale: discutere un cessate il fuoco prima di un accordo completo “non è serio”. Il bersaglio sono soprattutto Germania e Regno Unito, accusati di ripetere la proposta di una tregua di sessanta giorni come se fosse la porta d’ingresso alla soluzione. Per la Russia, invece, quella porta conduce altrove: a una sospensione che serve a riorganizzare Kiev, rifornirla, ricucire le falle e tornare al punto di partenza con più ossigeno e più armi.

È un messaggio che non va letto come semplice propaganda. Mosca vuole spostare il baricentro del negoziato: non la gestione del tempo, ma la definizione del risultato. E soprattutto vuole evitare il modello “congelamento e ripresa”, che nella percezione russa ha già funzionato come trappola.

Sul piano diplomatico Lavrov apre la porta a contatti “seri” e ricorda che Putin si è detto disponibile a discutere. Sullo sfondo circolano indiscrezioni su possibili missioni statunitensi a Mosca per presentare una bozza di proposte: sicurezza, rispetto dell’accordo, ricostruzione ucraina. Ma da Washington arrivano anche frenate e smentite di circostanza, segno che il dossier è in movimento e che il calendario internazionale, con altre crisi in corso, può far slittare tutto.

Per l’Europa questa dinamica è un incubo ricorrente: l’idea che la trattativa vera si faccia tra Stati Uniti e Russia, mentre Bruxelles rischia di restare fuori o di entrare solo per ratificare. Da qui la pressione per nominare un negoziatore europeo, capace almeno di impedire un accordo “alle spalle” dei governi del continente.

L’idea di un inviato non è neutra. Implica anzitutto una domanda di potere: chi lo nomina, chi lo controlla, chi parla davvero a suo nome. Se dipendesse dalla Commissione, si aprirebbero rivalità interne con la diplomazia europea e con l’Alto rappresentante. Se dipendesse dal Consiglio, si rischierebbe un braccio di ferro istituzionale. Se fosse un profilo tecnico, sarebbe troppo debole per trattare con Mosca ai livelli che contano. Se fosse un leader politico, diventerebbe subito una battaglia tra capitali, ambizioni e linee rosse.

In più c’è l’obiezione di sostanza: nominare un inviato presuppone che la Russia sia pronta a negoziare in buona fede. I critici temono l’effetto contrario: legittimare le posizioni russe senza ottenere reciprocità, trasformando la “sedia al tavolo” in una fotografia utile a Mosca.

Lavrov usa il tema del cessate il fuoco come leva strategica. Una tregua breve, senza architettura politica, è un vantaggio operativo per chi ha bisogno di tempo: rotazioni, addestramento, scorte, riparazioni, riassetto delle difese. Se Mosca ritiene di poter consolidare sul terreno, non ha interesse a interrompere la pressione; se teme una fase sfavorevole, userà la minaccia di escalation per imporre condizioni prima di concedere una pausa. In entrambi i casi, la tregua diventa moneta di scambio, non gesto umanitario.

Ecco il punto: la Russia vuole che la cessazione delle ostilità arrivi come conseguenza di un “assetto” deciso, non come premessa che permetta all’avversario di riprendere fiato. È la differenza tra fermare la guerra e sospenderla.

Il capitolo economico è il motore nascosto del negoziato. Parlare di ricostruzione significa parlare di centinaia di miliardi, di catene industriali, di energia, di infrastrutture e di controllo dei fondi. E significa anche, per l’Europa, assumersi un peso strutturale mentre già affronta costi energetici, pressione sui bilanci e consenso interno in erosione.

Le garanzie di sicurezza, poi, non sono un paragrafo in un documento: sono spese, presenza, impegni a lungo termine. Ogni promessa fatta a Kiev ha una traduzione in bilancio e una ricaduta politica nei Paesi che pagano. È qui che Mosca prova a colpire: descrivere la proposta europea di tregua come un espediente per mantenere in vita l’apparato ucraino alimentato dall’esterno, scaricando i costi sugli alleati.

Per l’Europa la questione non è solo “partecipare”, ma definire cosa difende. Se vuole influire su limiti e vincoli futuri, inclusi quelli legati alle alleanze militari e alle garanzie, deve avere una voce unitaria e un mandato chiaro. Ma l’unità europea, quando si passa dai principi alle deleghe, si sfilaccia: chi rappresenta davvero il continente, e con quale autorità?

Mosca sfrutta questa frattura: parlare con singoli Paesi è più semplice che parlare con un soggetto coeso. Washington, dal canto suo, potrebbe preferire un canale snello per arrivare a un risultato spendibile. In mezzo, Bruxelles rischia di oscillare tra ambizione e impotenza.

Il messaggio finale di Lavrov è semplice e duro: niente “pause” che rimandano il problema. O si discute un accordo complessivo, oppure il cessate il fuoco resta un trucco per spostare il tempo a vantaggio di qualcuno. Ed è proprio sul tempo, più che sulle parole, che si misurerà la prossima fase della guerra.