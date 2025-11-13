Ucraina. L’Europa a Leopoli: Kiev spinge per uscire dall’attesa

di Giuseppe Gagliano –

A dicembre i ministri europei per gli Affari europei si riuniranno a Leopoli per discutere la richiesta di adesione dell’Ucraina all’Unione. Non è solo un gesto simbolico verso un Paese in guerra: è un tentativo di rimettere in moto un processo bloccato dalle resistenze dell’Ungheria. L’invito, firmato dalla Danimarca e dal vice primo ministro ucraino, indica la volontà congiunta di mostrare unità e di riaffermare che il futuro dell’Ucraina dovrà essere dentro l’Unione, non ai suoi margini.

La scelta della città, lontana dal fronte ma non dalla guerra, manda un messaggio preciso: il sostegno europeo non è astratto, e Bruxelles intende legare la ricostruzione istituzionale di Kiev al percorso verso l’integrazione.

Il nodo tuttavia rimane l’opposizione di Viktor Orban. Il governo ungherese continua a bloccare sia l’avvio dei capitoli negoziali sia le misure economiche più ambiziose, come l’utilizzo dei beni russi congelati per garantire prestiti all’Ucraina. Un meccanismo da centinaia di miliardi che, se approvato, permetterebbe a Kiev di ottenere una stabilità finanziaria minima nei prossimi anni di guerra e ricostruzione. Il Belgio, dal canto suo, frena sulla proposta di Bruxelles per ragioni politiche interne e timori bancari.

L’Europa si trova quindi a sostenere un Paese che ha portato avanti riforme economiche, giudiziarie e anticorruzione anche durante il conflitto, ma senza riuscire a offrirgli uno sbocco istituzionale concreto.

Il veto di Budapest non è solo politico: è elettorale. Orban affronterà una sfida decisiva nel 2026, con un’opposizione più competitiva e un elettorato sempre più insofferente. In questo contesto, frenare l’ingresso dell’Ucraina gli permette di difendere una narrativa sovranista, segnalare distanza dagli orientamenti europei e alimentare il ruolo dell’Ungheria come ago della bilancia.

Per questo molti governi europei ragionano su una strategia di “anticipo”: permettere a Ucraina e Moldavia di preparare subito il prossimo ciclo di riforme, senza attendere l’approvazione formale. In sostanza, far avanzare il processo quanto più possibile finché il veto ungherese non potrà più bloccarlo.

Per la leadership ucraina, il messaggio di Bruxelles è prezioso, ma non sufficiente. Zelensky insiste da mesi sul fatto che il Paese sarà pronto a entrare nell’Unione “in modo equo quando si sarà difeso da solo e quando la guerra sarà finita”. Un’affermazione che contiene tre verità: l’Europa non può chiedere a Kiev ciò che non ha garantito ai Balcani; la guerra non può diventare un pretesto per tenere l’Ucraina nel limbo; e la ricostruzione del Paese dipenderà in larga parte dalla capacità di integrarsi in un mercato unico che ne stabilizzi economia, istituzioni e investimenti.

Sul terreno, però, la situazione rimane drammatica. La pressione militare russa, la crisi energetica e le difficoltà finanziarie rendono più fragile ogni iniziativa politica. Il vertice di Leopoli arriva mentre Kiev cerca di mantenere il controllo dello Stato e delle riforme in un contesto di logoramento interno e stanchezza europea.

L’Unione, dal canto suo, sa che l’allargamento verso est è ormai non solo un obiettivo ma una necessità. La competizione con Mosca e la crescente assertività della Cina impongono una ridefinizione del perimetro politico europeo. Ignorare l’Ucraina significherebbe lasciare uno spazio strategico alla Russia, minare la credibilità dell’Unione e creare una zona grigia che aumenterebbe instabilità e vulnerabilità.

Ma integrare un Paese in guerra, con territori occupati e un’economia devastata, richiede una riconfigurazione profonda delle politiche europee. Finanziamenti, regole di voto e struttura istituzionale dovranno essere ripensati, pena una paralisi che nessun governo vuole affrontare apertamente.

Il vertice di Leopoli non risolve i problemi, ma segna un cambio di passo. L’Europa cerca di slanciare il percorso ucraino aggirando gli ostacoli politici e mettendo in moto tutto ciò che è possibile senza unanimità. Kiev, che continua a pagare un prezzo altissimo, vede nell’integrazione europea non solo un traguardo, ma una garanzia di sopravvivenza politica ed economica. Il resto dipenderà da quanto l’Unione sarà disposta a trasformarsi per accoglierla davvero.