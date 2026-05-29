Ucraina. L’Europa cerca una linea comune per trattare con Mosca

di Giuseppe Gagliano –

L’Unione Europea accelera il confronto interno sulla nomina di un inviato speciale per eventuali negoziati con la Russia, ma il vero nodo resta la definizione di una strategia comune. Per Bruxelles la questione non riguarda soltanto chi rappresenterà l’Europa al tavolo delle trattative, ma soprattutto quale posizione politica e diplomatica verrà sostenuta.

L’Alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas ha sottolineato che la scelta della persona deve arrivare solo dopo aver definito un mandato condiviso. Secondo diversi osservatori, Mosca potrebbe infatti sfruttare le divisioni tra gli Stati membri per favorire interlocutori considerati più concilianti e indebolire la coesione europea.

La richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di un maggiore coinvolgimento europeo nasce anche dalla percezione di un minore protagonismo degli Stati Uniti, impegnati su più fronti internazionali. In questo contesto Bruxelles vede aprirsi uno spazio politico che rappresenta al tempo stesso un’opportunità e una sfida.

Diversi governi europei insistono sulla necessità di mantenere il sostegno militare a Kiev durante qualsiasi percorso negoziale. L’obiettivo è evitare che eventuali trattative si traducano in un accordo sbilanciato a favore della Russia. Tra le condizioni considerate essenziali figurano garanzie di sicurezza per l’Ucraina e il rispetto di principi che impediscano a Mosca di ricostruire rapidamente le proprie capacità militari senza vincoli analoghi per Kiev.

Sul piano economico, un eventuale accordo aprirebbe questioni decisive per il futuro dell’Europa: la ricostruzione dell’Ucraina, il destino delle sanzioni contro la Russia e il percorso di integrazione europea di Kiev. Tutti dossier destinati ad avere un forte impatto sui bilanci pubblici, sulle politiche energetiche e sugli equilibri interni dell’Unione.

Resta inoltre aperto il dibattito sull’adesione dell’Ucraina all’UE. L’ingresso di Kiev rappresenterebbe una trasformazione geopolitica di grande portata, con conseguenze economiche e strategiche per l’intero blocco europeo.

La posta in gioco va oltre la guerra in Ucraina. Per molti leader europei il confronto riguarda il ruolo stesso dell’Unione nel nuovo ordine internazionale. Senza una posizione comune, il rischio è che le principali decisioni vengano prese da altri attori. Con una strategia condivisa, invece, Bruxelles potrebbe rafforzare il proprio peso diplomatico, economico e politico.

In vista di futuri negoziati, il messaggio che emerge dalle capitali europee è chiaro: prima della scelta dell’inviato speciale occorre definire gli obiettivi, le condizioni e le garanzie che l’Europa intende difendere. Perché, nelle grandi crisi internazionali, chi arriva al tavolo senza una linea comune rischia di subire quella degli altri.