Ucraina. L’Italia pronta al Purl: comprare armi dagli Usa per mandarle a Kiev

di Giuseppe Gagliano –

Il governo italiano è pronto ad aderire al programma North Atlantic Treaty Organization PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), segnando un cambio di rotta nella propria strategia di supporto a Ucraina. Si tratta di un meccanismo che consente agli alleati di acquistare armamenti direttamente dagli arsenali statunitensi per fornirli a Kiev. Dopo un’iniziale riluttanza, Roma ha scelto di non restare ai margini di quello che si profila come il principale strumento NATO di coordinamento militare a sostegno dell’Ucraina. Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, il ministro della Difesa Guido Crosetto avrebbe proposto una riunione riservata dei ministri della Difesa per consolidare la linea comune degli alleati.

L’Italia, pur avendo già fornito dieci pacchetti di aiuti militari, inclusi sistemi SAMP/T, sta cercando di rafforzare il proprio peso politico all’interno della NATO. Per il governo guidato da Giorgia Meloni, l’adesione al PURL rappresenterebbe non solo un impegno militare, ma anche un posizionamento strategico in vista di una possibile ridefinizione degli equilibri euro-atlantici. L’industria della difesa italiana ha capacità limitate rispetto a quelle statunitensi, ma Roma punta a non essere esclusa dai futuri meccanismi decisionali e finanziari legati al conflitto.

Parallelamente il segretario alla Difesa John Healey ha dichiarato che Regno Unito è pronto a inviare truppe in Ucraina per garantire un eventuale accordo di pace. Londra, che da mesi lavora con la Francia a una possibile missione di stabilizzazione multinazionale, punta a consolidare il proprio ruolo di garante europeo della sicurezza. Healey ha parlato apertamente di una “coalizione dei volenterosi”, che potrebbe costare oltre 100 milioni di sterline. Il governo britannico ha già stanziato fondi per garantire la prontezza operativa delle forze armate e coinvolto circa 200 pianificatori militari di 30 Paesi per coordinare scenari post-ceasefire.

L’ipotesi di una forza internazionale in Ucraina dopo il cessate-il-fuoco risponde a una logica strategica precisa: creare una “architettura di stabilizzazione” che possa congelare il conflitto e impedire alla Russia di riorganizzarsi. L’idea di Donald Trump, ovvero di congelare la guerra sulle linee attuali, è politicamente controversa, poiché implicherebbe la perdita di vaste aree di territorio ucraino. Kiev, per voce di Oleksandr Merezhko, ha chiarito che qualsiasi modifica territoriale dovrà essere approvata tramite referendum nazionale, segnalando che una soluzione diplomatica imposta dall’esterno è tutt’altro che certa.

L’adesione dell’Italia al PURL assumerebbe anche un’importante dimensione geoeconomica. Attraverso questo meccanismo, l’Europa finanzierebbe l’industria bellica statunitense, rafforzando la dipendenza tecnologica e strategica dall’alleato americano. Si tratta di una scelta che consolida il legame transatlantico, ma solleva interrogativi sulla capacità europea di costruire una propria autonomia strategica. In prospettiva, l’utilizzo massiccio di armamenti statunitensi potrebbe marginalizzare ulteriormente le produzioni europee e rendere strutturale questa dipendenza.

Sul piano operativo la costruzione di una forza multinazionale di stabilizzazione dipenderà dalla credibilità di un cessate-il-fuoco ancora lontano. Sul piano politico, l’Unione Europea dovrà affrontare il dilemma tra il rafforzamento della NATO e l’ambizione di sviluppare una difesa comune autonoma. Infine, rimane aperto il nodo russo: la posizione del Cremlino su eventuali forze straniere in Ucraina potrebbe determinare la natura e la durata di una fragile tregua.

Per Roma l’adesione al PURL e l’allineamento con la strategia atlantica rappresenterebbero una scelta di campo chiara. Ma questa scelta porta con sé sfide interne, a partire dalla sostenibilità finanziaria, e interrogativi più ampi: quale spazio resterà per una politica europea della difesa realmente autonoma? In un contesto internazionale polarizzato, l’Italia scommette sul rafforzamento della NATO come garanzia di sicurezza, ma al prezzo di una maggiore subordinazione industriale e strategica agli Stati Uniti.