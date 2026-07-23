Ucraina. L’Ue rafforza il sostegno, ma restano incognite su tempi e sostenibilità della strategia

di Giuseppe Gagliano –

I nuovi impegni assunti dai Paesi europei a favore dell’Ucraina confermano la volontà di proseguire il sostegno militare a Kiev, ma evidenziano anche le difficoltà di trasformare gli annunci politici in capacità operative immediate. Tra nuove forniture di armamenti, programmi industriali e investimenti nella difesa, il nodo principale resta il divario tra i tempi della produzione e le esigenze del fronte.

La Francia ha annunciato ulteriori aiuti militari, sistemi di difesa aerea e il rafforzamento della cooperazione industriale con Kiev, prospettando anche la futura produzione di missili e altri sistemi d’arma. Tuttavia, la realizzazione di impianti produttivi in territorio ucraino appare complessa a causa dei continui bombardamenti russi, mentre l’espansione della capacità industriale europea richiederà tempi incompatibili con le necessità immediate del conflitto.

Parallelamente, le forze armate ucraine continuano a confrontarsi con una crescente difficoltà nel reperire personale. La pressione esercitata dalla Russia sul fronte orientale mantiene elevato il fabbisogno di uomini e mezzi, mentre la mobilitazione rappresenta uno dei principali problemi per le autorità di Kiev.

Anche sul piano politico il conflitto continua ad alimentare il dibattito. Lo stato di guerra ha comportato il rinvio delle elezioni e l’applicazione di misure straordinarie, mentre in diversi Paesi europei il rafforzamento delle politiche di sicurezza e il contrasto alla disinformazione hanno acceso un confronto sul bilanciamento tra tutela della sicurezza e libertà civili.

Sul fronte economico permane inoltre una significativa contraddizione. Nonostante la strategia europea di riduzione della dipendenza energetica da Mosca, alcuni Stati membri continuano a importare gas naturale liquefatto russo, mentre l’Unione Europea ha incrementato gli acquisti di gas liquefatto proveniente da altri fornitori, con effetti sui costi energetici e sulla competitività industriale.

A oltre quattro anni dall’inizio del conflitto, la strategia occidentale continua a puntare sul sostegno militare e finanziario all’Ucraina, ma resta aperto il dibattito sugli obiettivi di lungo periodo, sulla sostenibilità dello sforzo industriale europeo e sulle prospettive di una soluzione politica capace di porre fine alla guerra.