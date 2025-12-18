Ucraina. Mearsheimer: l’espansione della Nato alla base della guerra

di Giuseppe Gagliano –

Una guerra che non doveva sorprendere John Mearsheimer non dice nulla di nuovo, ma ricorda ciò che in Occidente si è scelto di dimenticare. La guerra in Ucraina non nasce nel vuoto né da un’improvvisa pulsione espansionistica russa. È l’esito di una lunga sequenza di decisioni occidentali, dalla progressiva estensione della Nato verso Est fino alla trasformazione dell’Ucraina in un avamposto strategico contro Mosca. Che Vladimir Putin non abbia mai avuto in mente di conquistare tutta l’Ucraina non è una provocazione filorussa: è una valutazione di realismo strategico. Occupare un Paese grande quanto la Francia, ostile e sostenuto militarmente dall’Occidente, sarebbe un suicidio politico e militare.

Le vere novità, come osserva il noto politologo statunitense, stanno altrove. L’incursione ucraina nella regione russa di Kursk e gli attacchi contro i bombardieri strategici russi segnano un salto di qualità. Durante la guerra fredda, colpire direttamente il territorio della “madre Russia” o la triade nucleare sarebbe stato considerato un tabù assoluto. Oggi quel tabù è stato infranto. Questo non riduce il rischio di escalation, lo moltiplica. Perché se Mosca ha accettato finora colpi indiretti, l’attacco a capacità nucleari strategiche tocca il cuore della deterrenza.

Dal punto di vista militare, la strategia russa resta coerente: consolidare il controllo sulle regioni considerate vitali – Crimea, Donbass, corridoio terrestre verso il Mar Nero – e impedire l’integrazione militare dell’Ucraina con l’Alleanza Atlantica. Non è una guerra di conquista totale, ma di negazione strategica. L’Ucraina, al contrario, combatte una guerra di logoramento che dipende strutturalmente dal supporto occidentale. Senza flussi continui di armi, intelligence e copertura politica, Kiev non regge. Questo squilibrio strutturale spiega perché Washington influenzi in modo decisivo le scelte operative ucraine.

Sul piano economico, il conflitto sta producendo un doppio paradosso. La Russia, pur sotto sanzioni, ha riorientato le sue esportazioni energetiche e rafforzato legami con Asia e Sud globale. L’Europa, invece, paga un prezzo elevato in termini di energia, competitività industriale e frammentazione politica. La guerra permanente diventa un fattore di impoverimento strutturale, non solo per l’Ucraina ma per l’intero continente europeo, mentre gli Stati Uniti riescono a scaricare parte dei costi sugli alleati.

L’idea di una sconfitta strategica totale della Russia appartiene al mondo della propaganda, non a quello dell’analisi. Mosca resta una potenza nucleare, energetica e territoriale. Pensare di piegarla senza accettare un compromesso significa prolungare indefinitamente il conflitto. Mearsheimer lo dice con brutalità realista: l’unica uscita passa dal riconoscimento degli interessi russi, non dalla loro demonizzazione. Questo non equivale a legittimare l’uso della forza, ma a riconoscere che l’ordine internazionale non si regge sui desideri morali bensì sugli equilibri di potenza.

È l’incapacità di ammettere che la strategia seguita dal 2014 ha fallito. Continuare a ignorarlo significa spingere l’Europa verso una guerra lunga, costosa e politicamente destabilizzante. Accettare la realtà, invece, richiede una scelta impopolare: trattare, cedere, ridisegnare l’architettura di sicurezza europea. Tutto il resto è retorica.