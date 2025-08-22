Ucraina. Nord Stream, l’arresto che riapre le ferite

di Giuseppe Gagliano –

L’arresto in Italia di un cittadino ucraino sospettato di aver coordinato il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022 riporta alla ribalta uno dei capitoli più oscuri della guerra tra Russia e Ucraina. Il blitz dei Carabinieri a San Clemente, sulla costa adriatica, ha colpito un uomo identificato come Serhii K., ex ufficiale delle forze armate ucraine e già legato ai servizi di sicurezza di Kiev. Era al mare con la famiglia, mentre in Ucraina si combatte.

Un mandato europeo lo accusa di aver fatto parte della squadra che, con documenti falsificati e uno yacht noleggiato in Germania, piazzò esplosivi vicino all’isola di Bornholm, nel Mar Baltico. Le indagini tedesche parlano di collusione, sabotaggio e distruzione di infrastrutture strategiche.

Dal settembre 2022, quando le esplosioni danneggiarono le linee del Nord Stream 1 e del Nord Stream 2, l’episodio è stato avvolto da ipotesi contrastanti. Mosca ha accusato l’Occidente di terrorismo energetico, Washington ha negato ogni coinvolgimento, mentre i media investigativi hanno più volte ipotizzato un ruolo diretto di unità speciali ucraine.

L’arresto in Italia non fornisce una verità definitiva, ma introduce un elemento politico esplosivo. Il sospetto sarebbe stato un capitano in pensione dell’esercito ucraino, coinvolto in unità d’élite nei primi mesi della guerra. Un profilo che, se confermato, collegherebbe l’operazione a circuiti militari ufficiali, riducendo la credibilità della versione di Kiev, che ha sempre negato ogni responsabilità.

La Germania, epicentro delle indagini, si trova in un dilemma. Da un lato, il ministro della Giustizia ribadisce che Berlino “rimane Stato di diritto” e che i crimini vanno indagati senza guardare all’opportunità politica. Dall’altro, un’inchiesta che dovesse confermare il coinvolgimento di Kiev metterebbe in grave difficoltà i rapporti con l’Ucraina, proprio mentre Berlino è impegnata a sostenerla con armi, fondi e pressione diplomatica sulla Russia.

La magistratura tedesca, stretta tra l’imperativo giudiziario e la ragion di Stato, rischia di trasformare il caso in una mina geopolitica sotto i piedi della coalizione occidentale.

La Russia non perde occasione per ribadire le proprie accuse. L’ambasciatore Nechayev ha chiesto “un’indagine obiettiva e completa”, sottolineando le lacune informative delle autorità tedesche. Per il Cremlino, l’arresto rappresenta un’opportunità propagandistica: dimostrare che dietro le esplosioni non ci sarebbe stata un’operazione sotto falsa bandiera russa, ma un atto di sabotaggio diretto da Kiev con la complicità dei suoi alleati.

Se la narrazione dovesse prendere piede, Mosca avrebbe un’arma retorica potente per incrinare la solidarietà occidentale e per rafforzare la propria posizione nei negoziati energetici e politici.

Il sabotaggio dei Nord Stream non è stato solo un atto di guerra non dichiarata: ha ridisegnato le mappe energetiche dell’Europa. La distruzione dei gasdotti ha di fatto azzerato la dipendenza diretta dal gas russo, accelerando la corsa dell’Europa verso forniture alternative, soprattutto dal GNL americano e dal Medio Oriente.

In termini geoeconomici, il risultato è stato chiaro: Washington ha guadagnato quote di mercato decisive, Mosca ha perso la leva energetica sull’Europa, e Bruxelles ha dovuto accettare prezzi più alti e contratti più vincolanti.

Che l’arresto sia avvenuto in Italia non è un dettaglio. Il nostro Paese si trova al centro di nuove rotte energetiche, dal gas algerino a quello azero, ed è parte della catena di sicurezza europea. La presenza del sospetto sul territorio nazionale dimostra che la guerra ibrida non ha confini e che anche gli Stati apparentemente periferici diventano inevitabilmente teatro della contesa.

L’episodio conferma una dinamica ormai consolidata: la guerra in Ucraina non è confinata al campo di battaglia, ma investe i nodi critici delle infrastrutture globali. Che si tratti di gasdotti, cavi sottomarini o rotte marittime, i conflitti del XXI secolo mirano a colpire i nervi vitali delle economie.

L’arresto di San Clemente non è solo una notizia di cronaca nera. È un frammento del nuovo disordine globale, in cui verità giudiziarie, strategie militari e interessi energetici si mescolano, lasciando agli Stati il compito di decidere se difendere la legalità internazionale o piegarla alle necessità geopolitiche.