Ucraina. Perché il negoziato è diventato il nuovo fronte della guerra con la Russia?

di Daniele Di Vuono – –

La visita di Volodymyr Zelensky in Arabia Saudita mostra che la guerra tra Ucraina e Russia non si combatte più soltanto lungo la linea del fronte. Si combatte anche nella preparazione del possibile negoziato. Ogni avanzata, ogni attacco alle infrastrutture, ogni pacchetto di sanzioni, ogni viaggio diplomatico e ogni proposta di tregua serve ormai a modificare il rapporto di forza con cui le parti potrebbero sedersi a un tavolo. Il negoziato, in questo senso, non è più solo l’eventuale conclusione della guerra. È già diventato uno dei suoi fronti principali.

Kiev non cerca soltanto nuovi aiuti o canali diplomatici alternativi. Cerca profondità strategica. Dopo anni di guerra, l’Ucraina sa che il sostegno europeo e americano resta indispensabile, ma sa anche che non può dipendere esclusivamente dalle oscillazioni politiche dell’Occidente. Per questo prova ad allargare il proprio spazio di manovra verso il Golfo, verso gli attori non pienamente allineati e verso tutti quei paesi che possono influire, direttamente o indirettamente, sugli equilibri del conflitto.

Il punto non è che l’Ucraina stia spostando il centro della guerra fuori dall’Europa. Il punto è che il conflitto ha ormai superato da tempo il perimetro strettamente militare. Kiev combatte sul terreno, ma combatte anche sul piano industriale, energetico, finanziario e diplomatico. Ogni relazione esterna può diventare una risorsa: per ottenere armamenti, rafforzare la propria legittimità, aprire canali di mediazione o evitare che la Russia riesca a presentare la guerra come una crisi regionale destinata a essere risolta senza un pieno coinvolgimento di Kiev.

La Russia, dal canto suo, punta su una strategia diversa. Mosca ha compreso che il tempo può diventare una leva. Non ha necessariamente bisogno di una vittoria rapida per ottenere un risultato politico. Può cercare di logorare l’Ucraina, colpire le sue infrastrutture, mettere sotto pressione il sistema energetico, testare la tenuta dell’opinione pubblica occidentale e attendere divisioni tra gli alleati di Kiev. In questa fase, il tempo non è uno sfondo neutro. È uno strumento di pressione.

Questo spiega perché il conflitto appare spesso bloccato ma non immobile. La linea del fronte può muoversi lentamente, ma intorno a essa continua a svilupparsi una competizione molto più ampia. L’Ucraina cerca nuove forniture, nuovi accordi e nuove garanzie. La Russia prova a trasformare ogni difficoltà occidentale in vantaggio politico. L’Europa cerca di mantenere il sostegno a Kiev, ma deve fare i conti con costi economici, stanchezza politica e necessità di rafforzare la propria industria della difesa. Gli Stati Uniti restano decisivi, ma il loro ruolo è sempre più condizionato dalle dinamiche politiche interne.

In questo quadro, parlare di trattativa non significa parlare necessariamente di pace vicina. Significa riconoscere che le parti stanno già combattendo per definire le condizioni di un eventuale accordo. Per Mosca, un negoziato utile dovrebbe trasformare le occupazioni territoriali in riconoscimento politico. Per Kiev, al contrario, un accordo non può significare la semplice accettazione della perdita territoriale e della pressione russa. È qui che si trova il nodo centrale: la guerra non riguarda soltanto il controllo del territorio, ma il significato politico che quel territorio assumerà nel futuro equilibrio europeo.

Il rischio, per l’Ucraina, è arrivare al tavolo in una posizione di debolezza, costretta ad accettare una tregua percepita come una perdita strategica permanente. Il rischio, per la Russia, è non riuscire a convertire il costo enorme della guerra in un risultato politicamente riconoscibile. Il rischio, per l’Europa, è illudersi che un cessate il fuoco possa coincidere con il ritorno alla normalità. Anche un conflitto congelato, infatti, non cancellerebbe la frattura prodotta dall’invasione russa. La sposterebbe soltanto dentro una nuova fase.

Una tregua lungo linee instabili potrebbe ridurre l’intensità dei combattimenti, ma lascerebbe aperte le questioni principali: la sicurezza dell’Ucraina, il rapporto tra Mosca e l’Occidente, il futuro della deterrenza europea, la ricostruzione ucraina, le garanzie militari e il ruolo degli Stati Uniti nella sicurezza del continente. Per questo il negoziato non sarebbe solo un atto diplomatico. Sarebbe il momento in cui la guerra verrebbe tradotta in ordine politico.

L’Europa si trova davanti a una scelta particolarmente difficile. Continuare ad aiutare Kiev è necessario, ma non basta. Bisogna capire se l’Unione Europea intenda considerare la guerra come un’emergenza da gestire o come la struttura entro cui si definirà la sicurezza europea dei prossimi anni. Nel primo caso continuerà a reagire di volta in volta. Nel secondo dovrà investire stabilmente in difesa, industria, energia, intelligence, produzione militare e autonomia strategica.

La Russia scommette proprio sulla difficoltà europea di compiere questo salto. Mosca sa che la capacità militare ucraina dipende in larga misura dalla continuità del sostegno occidentale. Se questa continuità si indebolisce, anche la posizione negoziale di Kiev si riduce. Per questo il fronte politico europeo è ormai parte integrante della guerra. Non è meno importante del fronte orientale, perché da esso dipende la capacità dell’Ucraina di resistere nel tempo.

La diplomazia ucraina nel Golfo, quindi, non va letta come un episodio secondario. È il segnale che Kiev cerca di non restare prigioniera di un unico perimetro diplomatico. L’Ucraina vuole parlare anche con paesi che intrattengono rapporti con Mosca, con economie energetiche decisive e con attori capaci di muoversi tra Occidente, Russia e Cina. Non si tratta di sostituire l’appoggio occidentale, ma di integrarlo con una rete più ampia.

Questa strategia nasce anche da una consapevolezza: la guerra non finirà soltanto quando le armi taceranno. Finirà, se finirà, quando le parti e i loro sostenitori avranno definito una nuova cornice di sicurezza. Ed è proprio questa cornice a essere oggi contesa. Mosca vuole imporre l’idea che l’Ucraina debba restare in una zona grigia, limitata nella propria sovranità e nella propria proiezione occidentale. Kiev vuole dimostrare di poter sopravvivere come Stato sovrano, armato, sostenuto e inserito in una rete internazionale più larga.

Il negoziato, dunque, non è il contrario della guerra. In questa fase ne è la continuazione politica. Ogni parte cerca di arrivarci con più strumenti possibili. La Russia usa il tempo, la pressione militare e la profondità strategica del proprio apparato statale. L’Ucraina usa la resistenza, la diplomazia, l’esperienza maturata nel conflitto e la capacità di mobilitare alleati. L’Europa usa sanzioni, aiuti e sostegno finanziario, ma deve ancora trasformare tutto questo in una vera strategia di lungo periodo.

La guerra tra Ucraina e Russia è quindi entrata in una fase in cui la domanda non è soltanto chi avanza o chi arretra sul terreno. La domanda è chi riuscirà a decidere il significato politico della fine del conflitto. Una tregua può essere letta come passo verso la pace o come pausa prima di una nuova crisi. Un accordo può stabilizzare l’Europa orientale o congelare una frattura destinata a riaprirsi. Una pace debole può diventare il preludio di una guerra futura.

Per questo Ucraina e Russia non combattono più soltanto per il presente. Combattono per arrivare al tavolo, quando arriverà, nella posizione più favorevole possibile. Il vero fronte, oggi, non è solo quello delle trincee. È quello del tempo, delle alleanze e della capacità di trasformare la guerra in un ordine politico accettabile. Ed è su questo terreno che si deciderà non soltanto il futuro dell’Ucraina, ma anche una parte rilevante della sicurezza europea.