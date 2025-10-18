Ucraina. Tomahawk: Zelensky chiede più fuoco, Trump offre più tavoli

di Giuseppe Gagliano –

Alla Casa Bianca Zelensky chiede i Tomahawk per colpire in profondità. Trump risponde con la sua cifra politica: prima i negoziati, poi le armi. Il presidente americano rilancia l’idea di un doppio vertice a Budapest con Putin e Zelensky ricevuti separatamente, per evitare l’immagine di un negoziato diretto. È un gesto di regia più che di diplomazia: spostare il baricentro dalla “guerra di consumo” alla “pace contrattata”, facendo leva sull’autorità personale e sul recente successo nel cessate il fuoco israelo-palestinese.

I Tomahawk sono icone della potenza USA, ma non sono bacchette magiche. Gittata sufficiente per toccare Mosca e San Pietroburgo, profilo di volo radente, guida matura. Però entrano in un cielo russo saturo di sensori, guerra elettronica e difese stratificate: S-400 e S-300, Pantsir, intercettori a corto raggio, radar oltre-orizzonte. Per “sfondare”, servono salve numerose, diversione con droni, saturazione, intelligence in tempo reale. Tradotto: servono tanti missili, tanti lanciatori, tanto coordinamento. E servono soldi.

Le ultime versioni oscillano fra circa 1,3 e 2,5 milioni di dollari a pezzo. Ogni campagna ad alta intensità brucia decine, talvolta centinaia di ordigni. Anche ammesso che Washington autorizzi il trasferimento, chi finanzia? Gli Stati Uniti hanno scorte non infinite, gli europei sono sotto pressione di bilancio, l’Ucraina regge a fatica il peso di un’economia di guerra. La domanda non è solo “se” inviare i Tomahawk, ma “quanti” e “per quanto tempo”. Senza massa critica l’effetto è simbolico, non strategico.

L’impiego dei Tomahawk amplierebbe il raggio d’azione ucraino contro comandi, logistica, aeroporti e nodi energetici russi. Potrebbe imporre a Mosca di disperdere asset, spendere munizioni difensive e riallocare radar e batterie, generando frizione. Ma non capovolge il campo di battaglia terrestre a breve. E aumenta il rischio di escalation orizzontale (nuovi target) o verticale (risposte più dure), con il Cremlino già pronto a presentare ogni fornitura come “salto di qualità”. La deterrenza funziona se regge la credibilità del “pacchetto”: missili, intelligence, lanciatori terrestri tipo Typhon, copertura diplomatica. Se uno degli elementi manca, l’avversario si adatta.

Il messaggio della Casa Bianca è coerente con la dottrina del “freeze”: fermare i fronti dove sono, consolidare linee e costi, rimettere il dossier sul tavolo negoziale e rivendicare un “accordo” più che una vittoria. In quest’ottica i Tomahawk diventano una leva, non un dono: si promettono, si rallentano, si condizionano. Trump privilegia la pressione politico-economica (dazi, sanzioni mirate, scambi d’intelligence) alla fornitura di sistemi che lo legherebbero a una guerra lunga e costosa. La sua base elettorale e una parte del Congresso chiedono “pace e risparmi”, non “nuove cambiali”.

Per gli europei la partita è scomoda. Chiedono di colpire più a fondo la Russia, ma faticano a convertire retorica in capacità industriali e bilanci pluriennali. Se Washington tiene corto il guinzaglio, ai partner UE restano due strade: aumentare i propri trasferimenti (costosi, politicamente divisivi) oppure accettare il binario negoziale di Trump. Nel frattempo, l’eventuale trasferimento di Tomahawk richiederebbe anche basi, addestramento, integrazione C2: altri costi, altri tempi.

La scelta di Budapest è simbolica. Orbán gioca da snodo tra Washington e Mosca e offre una cornice “amica” a Putin. Per Trump è il teatro ideale per una “diplomazia di leader”: incontri separati, gesti mediatici, un comunicato sul cessate il fuoco da spendere in politica interna. Per Kiev c’è il rischio di un congelamento che cristallizzi le linee sfavorevoli; per Mosca il vantaggio di legittimare il proprio interlocutore americano senza fare concessioni decisive. Tutto dipende da quali garanzie di sicurezza, economiche e territoriali si mettono in calce.

Nelle ultime settimane Washington ha usato strumenti asimmetrici: più condivisione d’intelligence con Kiev, dazi contro partner prossimi a Mosca, sanzioni mirate (come sul settore energetico serbo legato a Gazprom). È una strategia di “erosione” delle rendite russe, non di shock immediato. Manca, per ora, l’attacco frontale ai pilastri energetici e finanziari di Mosca che molti europei invocano. Anche qui si vede la logica del negoziato: tenere cartucce in riserva per il tavolo con Putin.

Dal punto di vista ucraino la richiesta di Tomahawk ha senso come strumento di pressione e di deterrenza. Ma la priorità operativa resta la combinazione che già funziona: droni in sciame a basso costo, missili stand-off europei (quando disponibili), SEAD/DEAD graduale contro le difese russe, attacchi selettivi alle filiere logistiche. I Tomahawk avrebbero valore se inseriti in una campagna di saturazione programmata e finanziata per mesi. Altrimenti rischiano di essere un picco, non una curva.

La partita si gioca su tre righe: quanto Trump è disposto a investire per un accordo “rapido”; quanto Kiev è disposta ad accettare di congelare; quanto l’Europa è pronta a pagare per evitare un “cessate il fuoco instabile” che rinvii la guerra di qualche anno. Dentro queste righe, i Tomahawk sono solo un capitolo: costoso, visibile, simbolico. La vera decisione è se l’Occidente vuole cambiare il calcolo di Mosca con la forza delle armi o con la forza del tempo.

Zelensky chiede più fuoco, Trump offre più tavoli. I Tomahawk, da soli, non ribaltano il fronte; un pacchetto coerente potrebbe farlo, ma costa e impegna. Il vertice di Budapest può produrre un congelamento con bandiere alzate e “vittorie narrative”. Se sarà pace o pausa lo diranno le clausole invisibili: garanzie, tempi, verifiche. Il resto è scenografia.