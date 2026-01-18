Ucraina. Von der Leyen indebita ancora gli europei: altri 90 miliardi

di Giuseppe Gagliano –

La decisione dell’Unione Europea di suddividere in modo strutturato il sostegno finanziario a Kiev, cioè 30 miliardi per il bilancio dello Stato e 60 miliardi per le spese militari, segna un passaggio politico che va oltre l’emergenza ucraina. È il riconoscimento esplicito che la guerra è entrata in una fase di lunga durata e che l’Europa non può più limitarsi a interventi tampone. La linea indicata da Ursula von der Leyen fotografa una realtà ormai evidente: sostenere l’Ucraina significa assumersi un impegno finanziario strutturale, con costi e rischi che ricadranno direttamente sui contribuenti europei.

Il prestito da 90 miliardi, formalmente senza interessi per Kiev, avrà un costo reale per l’Unione a partire dal 2028, stimato in diversi miliardi l’anno solo per il servizio del debito. È il prezzo dell’impossibilità politica di utilizzare subito i beni russi congelati, bloccata in particolare dalle resistenze del Belgio, dove è concentrata la gran parte di questi asset. Bruxelles ha scelto quindi la via dell’indebitamento comune, aprendo di fatto a una nuova stagione di eurobond legati alla sicurezza. Una scelta che consolida l’idea di un’Europa che finanzia la guerra come bene pubblico, ma che rinvia il nodo politico fondamentale: chi pagherà davvero il conto finale.

La destinazione dei 60 miliardi per gli armamenti rivela una frattura profonda tra gli Stati membri. Da un lato la spinta francese per una clausola rigida di preferenza europea, pensata per rafforzare l’industria della difesa continentale e ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. Dall’altro la posizione di Germania e Paesi del Nord, più attenti alle esigenze operative immediate di Kiev e consapevoli dei limiti produttivi dell’industria europea. Il compromesso proposto dalla Commissione, ovvero priorità alle aziende europee ma aperture mirate a fornitori esterni in caso di necessità urgente, è una soluzione tecnica a un conflitto politico irrisolto.

Sul piano militare, il dibattito è tutt’altro che astratto. L’Ucraina ha bisogno di sistemi che l’Europa, oggi, non è in grado di fornire in tempi utili: difesa aerea avanzata, intercettori, munizioni compatibili con piattaforme occidentali già in uso. Bloccare l’accesso a queste capacità in nome di un principio industriale rischierebbe di tradursi in un indebolimento diretto della postura difensiva di Kiev. La guerra impone tempi brevi, mentre l’autonomia strategica europea resta un obiettivo di medio-lungo periodo.

La sospensione degli aiuti statunitensi sotto la presidenza di Donald Trump ha accelerato la presa di coscienza europea. L’Unione non può più contare automaticamente su Washington come garante finanziario e militare. Il pacchetto da novanta miliardi è anche una risposta politica a questo vuoto, un segnale verso Kiev e verso Mosca: l’Europa intende reggere il confronto, anche da sola. Ma è un segnale che espone tutte le ambiguità di un’Unione che finanzia la guerra senza disporre di una vera catena decisionale unitaria in materia di difesa.

Resta sullo sfondo la questione più esplosiva: l’eventuale utilizzo degli asset russi congelati per rimborsare il debito europeo. Giuridicamente controversa, politicamente divisiva, questa opzione continua a essere rinviata. Nel frattempo, Bruxelles si affida alla possibilità di rifinanziare indefinitamente il debito, una soluzione tecnicamente sostenibile ma politicamente fragile, soprattutto in un contesto di stagnazione economica e tensioni sociali crescenti.

Il piano finanziario per l’Ucraina non è solo un atto di solidarietà. È un banco di prova per l’Unione Europea come soggetto politico. Debito comune, industria della difesa, autonomia strategica e rapporto con gli Stati Uniti convergono in un’unica decisione. L’Europa ha scelto di restare in campo, ma lo fa pagando il prezzo di divisioni interne e rinvii strutturali. La vera domanda non è se Kiev riceverà i fondi ad aprile, ma se l’Unione sarà in grado di trasformare questa emergenza in una strategia coerente. In caso contrario, il rischio è che la guerra diventi permanente, mentre l’Europa resta provvisoria.