Ue. Commissione europea, Schmit sarà il candidato del PSE

di Alessio Cuel –

Sarà il lussemburghese Nicolas Schmit, attuale commissario europeo per il Lavoro e i Diritti sociali della Commissione von der Leyen, lo Spitzenkandidat dei socialisti in vista delle prossime elezioni europee di giugno. Lo ha deciso il congresso del Partito Socialista Europeo, tenutosi ieri alla Nuvola di Roma, i cui delegati hanno espresso all’unanimità il loro sostegno al commissario lussemburghese.

Chiara la linea politica dei socialisti in merito al tema ucraino. “Come socialisti noi non abbandoneremo mai gli ucraini e dobbiamo fare di più. La morte di Navalny ci ricorda la brutalità del regime russo e il nostro pensiero oggi va alla moglie di Navalny, Yulia, e a tutti coloro che combattono per la libertà e la democrazia in Russia. Il regime di Putin è una minaccia per la pace nel mondo e dovrà essere chiamato a rendere conto dei crimini di guerra commessi in Ucraina”, ha dichiarato Schmit al congresso di Roma.

Il commissario lussemburghese si è espresso anche sui fatti di Pisa, esprimendo appoggio alla linea tracciata dal presidente Mattarella. Ha inoltre escluso qualsiasi accordo post-voto con i gruppi di destra come Conservatori e Riformisti (a cui aderisce Fratelli d’Italia) o Identità e Democrazia (a cui è iscritta la Lega).

È difficile che Schmit possa diventare il prossimo presidente della Commissione, mentre è più probabile che si confermi un von der Leyen-bis (il PPE ha già confermato l’appoggio all’attuale presidente) con l’appoggio di PPE, PSE e ALDE. Per i socialisti, semmai, è ipotizzabile che possano concretizzarsi la presidenza del Parlamento o quella del Consiglio europeo.

Il dibattito è serrato, di qui alle elezioni che si terranno in tutta l’Unione tra il 6 e il 9 giugno prossimi. Un punto pare essere dirimente per la formazione della prossima Commissione: la linea pro-NATO, pro-Europa e pro-Ucraina, che potrebbe coagulare attorno a sé gran parte dell’attuale “maggioranza Ursula”.