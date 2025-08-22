Ue. Dazi, accordo con gli Usa: 15% su auto e farmaci. Von der Leyen: “Garantite le migliori condizioni possibili”

di Mirko Gabriele / Dire * –

“L’odierna dichiarazione congiunta Ue-Usa garantisce le migliori condizioni possibili per le aziende e i consumatori dell’Unione europea”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Von der Leyen elenca i punti principali dell’accordo: “L’Ue è l’unico partner al mondo con un tetto tariffario omnicomprensivo; garanzia esclusiva sul limite tariffario per i settori della farmaceutica e dei semiconduttori; massimale tariffario ‘all-inclusive’ del 15% per la stragrande maggioranza dei prodotti, compresi quelli per automobili e prodotti farmaceutici; tariffe zero per zero su prodotti come aerei, sughero e prodotti farmaceutici generici; impegno congiunto per ridurre ulteriormente le tariffe; competitività per gli esportatori dell’Ue garantita attraverso l’accesso continuo al mercato statunitense, che rappresenta il 20% delle nostre esportazioni; protezione di milioni di posti di lavoro nell’Ue; rafforzamento delle relazioni transatlantiche a tutti i livelli”.

“La dichiarazione congiunta Ue-Usa che ha formalizzato oggi l’intesa politica raggiunta lo scorso 27 luglio in Scozia tra la presidente von der Leyen e il presidente Trump fornisce finalmente al mondo imprenditoriale un quadro chiaro del nuovo contesto delle relazioni commerciali transatlantiche. Non si tratta ancora di un punto di arrivo ideale o finale ma alcuni punti fermi importanti sono stati già raggiunti, a partire dall’aver evitato una guerra commerciale e dall’aver posto le basi per relazioni commerciali mutualmente vantaggiose”. Così in una nota Palazzo Chigi.

“Di particolare importanza il carattere onnicomprensivo della tariffa orizzontale del 15%, che include il settore dell’auto e i settori strategici (farmaceutici, semiconduttori, legname) tuttora sotto indagine da parte statunitense, così come l’esenzione per settori quali aereonautica, farmaci generici, principi attivi e precursori chimici- prosegue la nota- Il Governo resta impegnato, insieme alla Commissione europea e agli altri Stati membri Ue, per incrementare ulteriormente nei prossimi mesi, come previsto dalla dichiarazione congiunta, i settori merceologici esenti, a partire dal settore agroalimentare. Particolare impegno sarà allo stesso tempo riservato alla conclusione di un’intesa in tema di acciaio e alluminio, anch’essa prevista nel quadro della dichiarazione congiunta”.

