Ue. Dazi: Tajani parla con il commissario Sefcovic e con il ministro spagnolo Cuerpo

Farnesina –

In vista dei prossimi passaggi a Bruxelles nel negoziato commerciale con gli Stati Uniti, il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani in mattinata ha avuto telefonate con il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic e con il ministro spagnolo dell’Economia Carlos Cuerpo Caballero.

Il ministro ha concordato con i suoi interlocutori che non va alimentata una retorica inutilmente aggressiva con l’amministrazione americana, ma vanno seguiti tutti i passi negoziali già predisposti dalla Commissione. Ha confermato il suo apprezzamento per l’atteggiamento assunto dalla Commissione nelle ultime ore in risposta alla lettera del presidente Trump alla Ue. Per Tajani è necessario “trattare a testa alta”, tentando di interpretare con fermezza ma con intelligenza le mosse negoziali americane. Tajani ha anche informato i suoi interlocutori che da domani sarà a Washington per una missione in cui incontrerà il segretario di Stato Marco Rubio e altri esponenti dell’amministrazione e del Congresso Usa.