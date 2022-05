Ue. Di Maio al Consiglio Esteri dell’Ue e alla riunione Ue-Canada

Notizie Geopolitiche –

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e stato oggi a Bruxelles per partecipare alla riunione del Consiglio Affari esteri dei Ventisette. Tema centrale dell’incontro è stata la situazione nei Balcani occidentali alla luce del possibile allargamento dell’Ue, ma è stato anche fatto il punto sugli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, con un’attenzione particolare al sostegno europeo a Kiev. Di Maio ha incontrato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, e la ministra degli Esteri canadese, Mélanie Joly.

Di Maio ha anche preso parte alla terza riunione del Comitato ministeriale misto Ue-Canada, istituito nell’ambito dell’accordo di partenariato strategico bilaterale, presieduto dall’Alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, e dalla ministra Joly. Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi temi fra cui la crisi ucraina, le relazioni con la Cina, la situazione in Afghanistan, l’America Latina, il Sahel e l’Artico. Le discussioni con il Canada, uno dei partner più vicini e affini dell’Ue, si sono concentrate anche sul comune impegno a sostegno della democrazia, dei diritti umani e dell’ordine multilaterale basato sulle regole, oltre che sui cambiamenti climatici e la transizione verde, la sicurezza energetica, l’agenda digitale.