Ue. Diritti delle donne: denunciare il regresso della parità di genere

di Maurizio Molinari * –

Il Parlamento europeo ha definito oggi le sue priorità per la 64ma Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne (UNCSW64), che si terrà a New York a marzo,

Nella risoluzione adottata con 463 voti favorevoli, 108 contrari e 50 astensioni, i deputati deplorano che molte delle sfide identificate 25 anni fa dalla Dichiarazione e dalla Piattaforma d’azione di Pechino siano ancora attuali.

Chiedono al Consiglio di garantire che l’UE assuma una posizione unitaria e intervenga con fermezza per “denunciare inequivocabilmente il regresso della parità di genere e le misure che compromettono i diritti, l’autonomia e l’emancipazione delle donne”.

Nella risoluzione sulle priorità per la sessione dell’UNCSW di marzo, i deputati chiedono delle misure che promuovano l’emancipazione economica e politica delle donne, in particolare:

– una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro;

– un miglior sostegno all’imprenditoria femminile;

– colmare definitivamente il divario retributivo di genere (16%) e i divari pensionistici (37%);

– un’equa ripartizione delle responsabilità domestiche e di assistenza tra donne e uomini;

– promuovere l’istruzione delle ragazze e una maggiore partecipazione alle carriere STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica);

– promuovere una rappresentanza equilibrata di genere a tutti i livelli del processo decisionale

– sbloccare la direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione in seno al Consiglio.

Inoltre, per rafforzare la protezione delle donne, l’UE dovrebbe:

– completare con urgenza il processo di ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne;

– destinare risorse finanziarie e umane adeguate alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e alla protezione delle vittime,

– tutelare e promuovere i diritti dei gruppi che sono vittime di discriminazione, incluse le donne con disabilità, le donne nere e di colore, le donne migranti e le persone LGBTIQ.

Infine, a livello globale, l’UE dovrebbe:

– promuovere l’inclusione di un capitolo specifico di genere in tutti i futuri accordi commerciali;

– condannare fermamente la norma “global gag”, che vieta alle organizzazioni internazionali di ricevere dagli Stati Uniti finanziamenti per la pianificazione familiare se offrono servizi per l’aborto;

– sostenere i finanziamenti a favore della salute sessuale e riproduttiva,

– promuovere una maggiore partecipazione delle donne nelle azioni per il clima e di costruzione della pace.

La Dichiarazione di Pechino è la risoluzione adottata dall’ONU al termine della quarta Conferenza mondiale sulle donne del 15 settembre 1995 per definire una serie di principi sulla parità tra uomini e donne. La Piattaforma d’azione prevede azioni strategiche in diversi settori, quali economia, istruzione, salute, violenza e processi decisionali.

* Responsabile Media del Parlamento europeo in Italia.