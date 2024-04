Ue. Elezioni europee, Bonaccini scioglie le riserve e si candida come capolista nel Nord-est per il Partito Democratico

di Alessio Cuel –

Sarà Stefano Bonaccini, attuale presidente della regione Emilia-Romagna, il candidato capolista del Partito Democratico nella circoscrizione dell’Italia nord-orientale alle prossime elezioni europee, che si terranno in Italia tra l’8 e il 9 giugno.

Lo ha annunciato lo stesso Bonaccini, che è anche presidente del PD, in un videomessaggio pubblicato su Facebook e Instagram, nel quale promette una “transizione ordinata” verso le nuove elezioni e l’insediamento della nuova giunta regionale.

La scadenza naturale della legislatura avrebbe dovuto ricadere durante la primavera del 2025 mentre invece, in virtù delle dimissioni anticipate di Bonaccini che quasi certamente sarà eletto eurodeputato durante la prossima estate, si terranno nell’autunno di quest’anno.

“Faccio questa scelta con la stessa consapevolezza e con la stessa responsabilità che mi portarono dieci anni fa ad accettare di candidarmi a presidente della bellissima Emilia-Romagna”, ha dichiarato Bonaccini nel suo messaggio sui social, rivolto innanzitutto ai suoi concittadini emiliano-romagnoli ma non solo: la circoscrizione dell’Italia nord-orientale comprende infatti, oltre all’Emilia-Romagna, anche Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige.