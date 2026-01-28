Ue. Gas azero, petrolio kazako sotto pressione: l’energia del Caspio torna a fare geopolitica

di Giuseppe Gagliano –

I nuovi accordi di fornitura siglati dall’Azerbaigian con Austria e Germania non sono solo contratti commerciali: sono un tassello di un disegno di lungo periodo. Baku sta trasformando il Corridoio Meridionale del Gas e il TAP, che entra in Europa passando da Grecia, Albania e Italia, in una piattaforma geopolitica. Più Paesi europei entrano nel perimetro delle forniture azere, più l’Azerbaigian diventa indispensabile non tanto per i volumi assoluti, quanto per la funzione strategica: diversificare, stabilizzare, offrire un’alternativa in un continente che teme di dipendere da un solo rubinetto.

Il passaggio chiave è la Germania. Non perché il gas azero possa “sostituire” da solo le grandi rotte precedenti, ma perché Berlino resta il centro di gravità industriale europeo. E un’intesa decennale, in un mercato spesso dominato da contratti brevi, ha un valore politico: segnala che Baku vuole legarsi a clienti solidi e che alcuni Paesi europei sono disposti a scommettere su relazioni energetiche strutturate, non solo su acquisti d’emergenza.

C’è però un dettaglio che conta: la diversificazione non elimina la vulnerabilità, la redistribuisce. L’Europa riduce l’esposizione verso un fornitore, ma costruisce nuove interdipendenze con un’area, quella caspica, che è attraversata da rivalità regionali, pressioni russe, interessi turchi e giochi di influenza cinesi.

In parallelo la cooperazione energetica diventa anche una porta per altro: investimenti, infrastrutture, rapporti politici, posizionamento diplomatico. Non è solo gas. È una filiera di potere che include porti, compagnie, assicurazioni, logistica, regole di mercato e capacità di ricatto implicito.

Il Kazakistan: potenza petrolifera, ma con un tallone d’Achille

Il secondo pezzo della storia è il Kazakistan, che resta un attore energetico di peso, ma dipende in modo critico dalle rotte di esportazione. Il punto è semplice: gran parte del suo petrolio passa attraverso il Caspian Pipeline Consortium fino al porto russo di Novorossiysk. È un’arteria strategica, e come tutte le arterie strategiche è vulnerabile.

Gli incidenti a Tengiz e, soprattutto, gli attacchi di droni contro petroliere e infrastrutture che servono il CPC mostrano quanto la produzione e l’export possano essere condizionati da fattori esterni. Qui la sicurezza energetica non è una metafora: è la capacità di proteggere una pipeline, un terminale, una stazione di pompaggio.

Washington intensifica i contatti con Astana e discute cooperazione energetica con ministero e ambasciata, anche perché nel sottosuolo kazako ci sono interessi diretti americani: Chevron ed ExxonMobil sono presenti nei grandi giacimenti. In altre parole, la stabilità energetica kazaka è anche un interesse economico statunitense.

Ma c’è un livello ulteriore: la Casa Bianca usa l’energia per allargare il perimetro politico. L’invito a Tokayev a iniziative americane e a eventi internazionali è una forma di “ancoraggio” strategico. Il messaggio sottinteso è: più legami con Washington, più protezione politica e più margini di manovra rispetto alla pressione russa.

Quando droni e sabotaggi entrano in gioco, l’energia smette di essere solo economia e diventa terreno operativo. Le infrastrutture energetiche del Caspio sono un obiettivo perfetto: colpirle non significa invadere un Paese, ma ridurre entrate fiscali, creare instabilità, aumentare costi assicurativi e far salire i premi di rischio. È guerra a bassa intensità, ma ad alto impatto.

E qui il Caspio ritorna ad essere quello che è sempre stato: una retrovia contesa tra potenze, dove la geografia obbliga a passare da corridoi stretti e politicamente sensibili.

Baku e Astana stanno diventando due snodi della nuova sicurezza energetica europea, ma in modi diversi. L’Azerbaigian costruisce una centralità “da fornitore affidabile” e incassa dividendi geopolitici. Il Kazakistan resta una potenza petrolifera, però esposta a vulnerabilità infrastrutturali e a un problema strutturale: esportare passa ancora, in larga parte, da una porta russa.

Per l’Europa, il messaggio è chiaro: la diversificazione delle fonti funziona solo se si diversificano anche le rotte e se si investe nella protezione fisica e politica delle infrastrutture. Altrimenti si cambia dipendenza, ma non si cambia rischio.