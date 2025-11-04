Ue. La Commissione lancia il RAISE, l’Istituto scientifico virtuale per l’AI

di Mariarita Cupersito –

È stato lanciato dalla Commissione Ue nella giornata di ieri lunedì 3 novembre, in occasione del Summit europeo sull’IA nella scienza a Copenaghen, il nuovo istituto europeo virtuale Raise (Resource for AI Science in Europe), infrastruttura europea nata con l’obiettivo di riunire risorse essenziali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e promuovere innovazioni scientifiche.

L’iniziativa, inserita nell’ambito della strategia “Apply AI” e della strategia europea per l’IA nella scienza, sarà finanziata con una cifra pari a 107 milioni di euro provenienti dal programma Horizon Europe.

L’istituto Raise accentrerà e coordinerà le risorse fondamentali dell’Intelligenza Artificiale, tra cui dati, potenza di calcolo, talenti e finanziamenti per la ricerca negli Stati membri dell’Unione europea e nel settore privato, per orientare non solo lo sviluppo dell’AI di frontiera ma anche il progresso scientifico. “In Europa siamo più forti quando uniamo le forze per perseguire un obiettivo comune”, ha dichiarato la vice presidente della Commissione Ue e responsabile della sovranità tecnologica Henna Virkkunen. “Questo spirito di collaborazione è al centro dell’iniziativa Raise, in cui scienziati di spicco provenienti da tutta Europa uniscono discipline e prospettive diverse per condurre ricerche eccellenti su e con l’IA”.

Una volta conclusa la fase pilota, la Commissione collaborerà con gli Stati membri, il settore privato e il mondo della ricerca al fine di potenziare ulteriormente Raise nel quadro del prossimo bilancio Ue a lungo termine, così da assicurarne la sostenibilità a lungo termine non solo sul piano della governance ma anche in termini di risorse condivise.