Ue. Meloni è pronta per il Consiglio europeo, ‘Italia forte di una stabilità politica rara’

di Mirko Gabriele Narducci e Ugo Cataluddi / Dire * –

ROMA. “L’Italia si presenta a questo appuntamento al compimento del terzo anno forte di una stabilità politica rara e indicatori economici solidi e che la rendono apprezzata dagli analisti e attrattiva per gli investitori. Questo mette L’Italia dove merita di stare cioè in serie a. Questa stabilità è dimostrata come lo dimostra la legge di bilancio varata dal Cdm”. È quanto afferma la premier Giorgia Meloni durante le comunicazioni in Aula del Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre.

Parlando di politica estera e di Medio Oriente, la presidente del Consiglio ha sottolineato che “il recente accordo in 20 punti del presidente Trump ha rappresentato uno sviluppo concreto frutto di un lungo lavoro diplomatico. Siamo molto grati a chi lo ha reso possibile in particolare Donald Trump che ha impiegato energie straordinarie per quello che è un suo indiscutibile successo”.

“La violazione del cessate il fuoco di Hamas dimostra ancora una volta chi sia il reale nemico dei palestinesi ma non condividiamo la reazione di Israele. Il piano del presidente Trump riconosce il diritto all’autodeterminazione palestinese. Ma Hamas deve accettare di non avere alcun ruolo nella governance transitoria e nel futuro stato palestinese. E deve essere disarmato. Sono queste le condizioni per il riconoscimento dello stato di Palestina, il governo è pronto ad agire di conseguenza quando queste condizioni si saranno materializzate”, ha detto Meloni.

“Lo sforzo di questo governo in termini umanitari, unico tra le nazioni occidentali, fa giustizia delle polemiche e delle troppe menzogne ascoltate. Gli italiani sanno distinguere tra il cinismo sbandierato a favore di telecamera e la solidarietà vera e silenziosa”. E ancora “dobbiamo ancora definire il nostro contributo sul piano di Pace a Gaza ma credo ci sarà un percorso di pace in Parlamento e sono certa che tutte le forza politiche non faranno mancare il loro contributo”.

Nella relazione di Giorgia Meloni, anche il passaggio sulla guerra in Ucraina “al Consiglio europeo si parlerà anche di Ucraina, come si fa ininterrottamente dal 24 febbraio 2022, e lo faremo partendo dai nuovi colloqui di Trump con Putin e Zelensky. La nostra posizione non cambia e non può cambiare davanti a civili e infrastrutture sistematicamente bombardate per colpire la popolazione civile, che resiste eroicamente davanti a un conflitto su larga scala”, ha spiegato la premier.

“Il nostro sostegno al popolo ucraino è fermo e determinato nell’unico intento di arrivare alla pace. La pace però deve essere giusta e non frutto della sopraffazione, il che implica una soluzione equa frutto di un percorso negoziale credibile nel quale chiaramente nessuna decisione sull’Ucraina può essere presa senza l’Ucraina e nessuna decisione sulla sicurezza europea può essere presa senza l’Europa”.

Durante il suo discorso, la premier ha ribadito che “ciascuna nazione contribuirà a questi sforzi (per la difesa dell’Ucraina, ndr) nella misura in cui potrà e riterrà necessario. L’Italia ha già chiarito che non prevede l’invio di propri soldati in territorio ucraino”. Poi ha spiegato: “Assicurare la difesa dell’Ucraina è

interesse dell’intera Europa, perché se venisse consentita l’invasione di una nazione europea, dal giorno dopo nessuno potrebbe sentirsi veramente al sicuro da aggressioni esterne”.

“Mosca chiede che l’esercito ucraino si ritiri dalle regioni che la Federazione Russa ha formalmente annesso ma che non controlla sul campo e non riesce a conquistare”, ha affermato ancora Meloni. “Non dobbiamo dimenticare che dal novembre del 2022 a oggi Mosca è riuscita a conquistare appena l’un per cento del territorio ucraino, tra l’altro a costo di grandi sacrifici in termini di uomini e di mezzi. Ed è esattamente questo stallo, però, che oggi può rendere possibile giungere a un’ipotesi di pace”.

Per Meloni “è noto che stiamo discutendo con i partner del G7 di ulteriori possibili misure relative ai beni congelati russi, rispetto ai quali tuttavia riteniamo – e non siamo i soli – che sia necessario rispettare il diritto internazionale e il principio di legalità, tutelare la stabilità finanziaria e monetaria delle nostre economie e dell’area euro e garantire la sostenibilità di ogni passo che volesse essere intrapreso”.

“La Commissione proporrà alcuni progetti di interesse europeo, i cosiddetti flagship projects. In questo quadro l’Italia intende soprattutto ribadire l’importanza di assicurare che questi progetti siano mirati a garantire la sicurezza di tutti i Paesi dell’Unione. È evidente, ad esempio, che tutti i confini dell’Alleanza hanno la stessa rilevanza e che la prontezza europea nella difesa deve essere sviluppata a 360 gradi”.

“Quando Putin attacca con droni è l’Europa ad essere sotto attacco e così l’occidente. Penso che tutti coloro che provano a mettere la question dicendo che devo decidere se stare con l’Europa o con gli Usa sbagliano perché io voglio stare con l’occidente”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in replica in Aula al Senato dopo il dibattito relativo alle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre.

Per Meloni “l’Europa ha sbagliato molto in passato e ora cerca di correggere la rotta, ma non ci pare la stia correggendo quanto dovrebbe farlo. Ha però certamente dovuto prendere atto a forza di quanto fosse sbagliata la strategia quando sono arrivati degli shock, come con la pandemia quando ci siamo resi conto di quanto fosse pericoloso non controllare i nostri stock di approvvigionamento”. Criticare delle scelte, ha sottolineato Meloni, “non significa essere contro Europa ma cercare di salvare l’Europa che delle volte, non diktat insensati e ideologici, ha devastato la propria forza e competitività. Non è dicendo sì che si dà una mano a essere più forti, ma dicendo ‘no’ quando serve”.

* Fonte: agenzia Dire.