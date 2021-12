Ue. Nuove strette in tutto in tutto il blocco a causa della variante Omicron

di Alberto Galvi –

Da quando è emersa la variante Omicron nel Vecchio continente alla fine dello scorso novembre, l’aumento dei casi in tutta l’Ue ha spinto i sistemi sanitari dei paesi membri sull’orlo del collasso.

In Grecia i concerti di Natale e altri eventi sono stati cancellati in base alle nuove restrizioni, mentre il paese si prepara all’impatto previsto della variante Omicron del coronavirus, con il servizio sanitario pubblico già sotto pressione. In Finlandia a causa dell’aumento dei contagi i bar e i ristoranti devono chiudere alle 22.00. Per tre settimane dal 28 dicembre i ristoranti dovranno chiudere alle 18.00, ed avranno posti limitati.

In Svezia bar caffè e ristoranti potranno servire solo i clienti seduti, ed il governo ha esortato laddove possibile i lavoratori a operare da casa, ed ha imposto regole più severe per il distanziamento sociale. Negli ultimi giorni anche Danimarca e Norvegia hanno scelto di introdurre nuove restrizioni a causa dell’aumento dei tassi di infezione.

Malta è tornata all’uso obbligatorio della mascherina negli spazi interni ed esterni. In Lussemburgo ogni famiglia ha ricevuto una lettera con l’invito a ritirare un kit di 5 autotest antigenici da una delle 98 farmacie del paese.

In Lettonia dal 15 dicembre le persone devono presentare un certificato di vaccinazione o di avvenuta guarigione dal COVID-19 per presentarsi al lavoro. I lettoni che non sono vaccinati o che non si sono ripresi dal COVID-19 sono ammessi solo nei negozi di alimentari, farmacie e altri negozi di prima necessità.

In Estonia le mascherine sono richieste negli spazi pubblici interni come negozi, centri commerciali, banche, ristoranti, luoghi di intrattenimento, ecc. Inoltre chiunque abbia più di 18 anni deve presentare la prova della avvenuta vaccinazione o della avvenuta guarigione da COVID-19.

La Lituania è stata in lockdown per tre settimane nel tentativo di arginare la diffusione di COVID-19. Il governo lituano non ha intenzione di introdurlo di nuovo durante le vacanze, ma sono possibili ulteriori restrizioni in caso di aumento delle infezioni da COVID-19.

Il Portogallo ha ordinato la chiusura di bar e locali notturni dal 26 dicembre e ha reso obbligatorio il lavoro da casa da tale data fino al 9 gennaio. Gli incontri all’aperto sono limitati a 10 persone.

In Spagna il primo ministro Pedro Sánchez durante una riunione di emergenza dei leader regionali in cui si è discusso del numero alto di casi giornalieri di contagio ha esortato la gente a mantenere la calma.

In Germania il cancelliere Olaf Scholz ha affermato che introdurrà nuove misure, inclusa la limitazione degli incontri privati per le persone vaccinate a un massimo di 10 prima di Capodanno. Scholz ha concordato con i premier dei 16 Stati federali che dal 28 dicembre i locali notturni chiuderanno. Le partite di calcio da quella data si giocheranno a porte chiuse.

Cipro ha rafforzato i controlli per tutti i viaggiatori del Regno Unito di età superiore ai 12 anni, inclusa la quarantena fino a quando non arriveranno i risultati di un test di laboratorio eseguito in aeroporto.

Il ministro della Sanità francese Olivier Véran ha affermato che l’aumento delle infezioni giornaliere nel paese è attualmente di circa 70mila persone ed è guidato dalla variante Omicron, che potrebbe diventare la variante dominante all’inizio di gennaio.

In Repubblica Ceca lo stato di emergenza di 30 giorni è entrato in vigore il 26 novembre poiché il paese ha riportato casi record di COVID-19.

Anche l’Italia ha inasprito le regole anti-pandemia per le vacanze di Natale e Capodanno tra le preoccupazioni per l’aumento dei casi di Omicron in tutto il paese. Il governo ha approvato all’unanimità un decreto per introdurre nuove restrizioni che entreranno in vigore nei prossimi giorni.

Il governo rumeno ha allentato alcune delle restrizioni dopo il picco di contagi di novembre poiché il numero di persone positive al COVID-19 è sceso. Le nuove misure includono l’eliminazione del coprifuoco notturno e l’obbligo di indossare mascherine all’aperto.

I Paesi Bassi hanno già introdotto restrizioni più severe, mentre altri leader europei le vogliono ritardare fino a dopo il periodo festivo, se possibile.

La Slovacchia ha dichiarato uno stato di emergenza di 90 giorni e un blocco di due settimane a seguito di un picco di casi COVID-19 che ha visto la media dei casi di sette giorni del paese superare i 10mila contagi.

L’Austria ha revocato il blocco per le persone in possesso di un green pass 2G, il che significa che sono state vaccinate contro il COVID-19 o si sono recentemente riprese dalla malattia. Le persone senza il certificato possono uscire di casa solo per andare a lavorare o per altri scopi essenziali. C’è un coprifuoco dalle 23.00 per i ristoranti ed è richiesta la mascherina sui mezzi pubblici e negli spazi interni.

I dati dell’OMS mostrano che l’Unione Europea nelle ultime settimane ha riportato il numero più alto di casi di COVID-19 che in qualsiasi altra parte del mondo. La maggior parte dei casi è stata segnalata tra gli adulti tra i 20 ei 30 anni.

Secondo gli ultimi dati dell’Ue l’Europa ha già visto più di 89 milioni di casi e 1,5 milioni di decessi legati al COVID-19.