Ue. Qatargate: reintegrate le eurodeputate: è il principio della presunzione di innocenza

di Giuseppe Gagliano –

Due eurodeputate italiane, sospese dal gruppo dei Socialisti & Democratici a seguito delle indagini per il cosiddetto Qatargate, sono state reintegrate. La decisione, formalmente legittima in attesa di esiti giudiziari definitivi, segna però un passaggio cruciale per la credibilità del Parlamento europeo. Non si tratta di un semplice atto amministrativo: è il segnale di come l’Unione intende gestire il rapporto fra presunzione di innocenza, responsabilità politica e immagine istituzionale.

Ogni scandalo di corruzione che tocca Bruxelles ha effetti a catena. La percezione di un Parlamento vulnerabile alle pressioni esterne pesa sulla fiducia degli investitori e dei partner commerciali. In un momento in cui l’Ue deve gestire transizione energetica, bilanci sotto stress e fondi per la difesa comune, l’erosione della credibilità rischia di tradursi in costi maggiori per finanziarsi sui mercati, condizioni più rigide per l’accesso al credito e perfino minore attrattività per i progetti di investimento strategico.

La corruzione non è mai neutra: apre spazi di influenza a potenze esterne. In questo caso il Qatar, attore fondamentale per il gas e per il delicato equilibrio mediorientale, vede la sua immagine oscillare tra partner indispensabile e sospetto corruttore. Per la sicurezza europea, ciò significa vulnerabilità: se un Paese terzo riesce a condizionare il dibattito legislativo, può influenzare anche le decisioni su difesa, approvvigionamenti energetici, infrastrutture critiche. Questo aumenta i rischi di ricatto, di campagne di disinformazione e di divisioni interne all’Ue.

Il fatto che le due protagoniste siano italiane porta Roma sotto i riflettori. Il governo deve ora bilanciare il rispetto della magistratura con la necessità di tutelare l’immagine del Paese. Sul piano geoeconomico, l’Italia ha interesse a non incrinare i rapporti con Doha, partner energetico e investitore di peso, ma anche a non apparire indulgente verso fenomeni corruttivi che potrebbero compromettere il peso negoziale italiano a Bruxelles.

Il reintegro delle eurodeputate è una scelta che può essere letta come segnale di rispetto per la presunzione di innocenza. Ma se l’UE vuole evitare che il Qatargate diventi un precedente normalizzato, deve rafforzare i propri meccanismi di trasparenza, introdurre procedure chiare per sospensioni e reintegri, e investire in sistemi di prevenzione. Solo così l’Europa potrà trasformare uno scandalo in un’occasione di crescita istituzionale.