Ue. Spazio: joint venture tra Airbus, Leonardo e Thales Group per competere con i colossi Usa

di Giuseppe Gagliano –

Airbus, Leonardo e Thales Group hanno firmato un protocollo d’intesa per fondere le loro attività spaziali in una sola joint venture europea. L’obiettivo è ambizioso: creare entro il 2027 un gigante da 6,5 miliardi di euro di fatturato e 25.000 dipendenti, capace di competere con i colossi statunitensi SpaceX e Starlink. Si tratta della più importante operazione di consolidamento industriale nel settore spaziale europeo degli ultimi decenni.

Il comparto spaziale europeo è tecnologicamente avanzato ma estremamente frammentato, con molti attori nazionali che spesso agiscono in concorrenza anziché in sinergia. Questa frammentazione ha a lungo indebolito la capacità dell’Europa di competere a livello globale. La nascita di un campione unico punta a mettere in comune investimenti, razionalizzare la produzione e accelerare l’innovazione in aree strategiche come comunicazioni satellitari, osservazione della Terra e difesa spaziale.

L’alleanza rappresenta una risposta strutturale al dominio americano nei lanci e nelle costellazioni satellitari. SpaceX ha rivoluzionato l’economia dello spazio grazie ai costi ridotti e ai razzi riutilizzabili. Starlink, con migliaia di satelliti, ha ridefinito le telecomunicazioni globali. L’Europa vuole ora emanciparsi dalla dipendenza da fornitori extraeuropei, costruendo una capacità autonoma e competitiva nei settori strategici civili e militari.

Questa fusione non è solo industriale: è politica. Lo spazio è ormai un teatro centrale della competizione geopolitica, dove il controllo delle infrastrutture orbitali e delle reti di comunicazione determina potere economico e influenza strategica. Un campione industriale europeo rafforzerà la sovranità strategica dell’Unione europea, consentendole di negoziare da una posizione di forza con Stati Uniti, Cina e altri attori globali.

L’ambizione è alta, ma altrettanto grandi sono le sfide: armonizzare culture aziendali diverse, ripartire in modo equilibrato siti industriali e benefici tra Paesi membri, garantire un finanziamento stabile e costruire una governance realmente unitaria. Il successo della joint venture dipenderà dalla capacità di funzionare come un attore unico e integrato, non come una somma di interessi nazionali in concorrenza.