Ue. Tiso (Accademia Iniziativa Comune), ‘Giovani e ambiente binomio importante’

di Marco Montini –

“Negli ultimi anni, il tema ambientale è diventato uno dei pilastri del dibattito pubblico europeo. Al centro di questa trasformazione ci sono i giovani, sempre più protagonisti nel chiedere azioni concrete contro la crisi climatica. L’Unione Europea ha riconosciuto questo ruolo, cercando di integrare le nuove generazioni nelle proprie strategie, in particolare attraverso iniziative come il Green Deal europeo. Quest’ultimo rappresenta un ambizioso piano per rendere l’Europa climaticamente neutra entro il 2050. Tuttavia, senza il coinvolgimento attivo dei cittadini più giovani, questo obiettivo rischierebbe di restare solo sulla carta. I giovani non sono semplici destinatari delle politiche ambientali, ma veri e propri attori del cambiamento: partecipano a consultazioni pubbliche, promuovono iniziative locali e influenzano il dibattito politico. In tal senso un ruolo fondamentale è stato svolto dai movimenti giovanili, come Fridays for Future, che hanno portato milioni di studenti nelle piazze europee. Queste mobilitazioni hanno avuto il merito di rendere la crisi climatica una priorità politica, spingendo le istituzioni a prendere impegni più concreti. Accanto all’attivismo, la Ue ha sviluppato anche strumenti per favorire la partecipazione diretta dei giovani. Programmi educativi, campagne di sensibilizzazione e finanziamenti per progetti sostenibili offrono opportunità concrete per trasformare le idee in azioni. Nonostante questi progressi, esistono ancora criticità. Molti giovani percepiscono, purtroppo, una distanza tra le promesse politiche e i risultati effettivi. In conclusione, i ragazzi rappresentano certamente una risorsa fondamentale per la transizione ecologica dell’Europa. E il loro coinvolgimento non è solo auspicabile, ma indispensabile per costruire un futuro sostenibile. L’Unione Europea ha avviato un percorso importante, ma la sfida è ancora aperta: trasformare l’energia e le idee delle nuove generazioni in politiche efficaci e durature”.

Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca.