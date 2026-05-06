Ue, Tiso (Movimento Uec): “Appello per una Europa realmente forte e unita”

“Il Movimento Unione Europea Continentale (UEC), realtà civica nata lo scorso anno, annuncia il ritorno con rinnovato slancio alle proprie attività sul territorio nazionale. Il movimento non si propone come forza elettorale, ma come interlocutore attivo delle istituzioni e delle comunità locali, con l’obiettivo di promuovere i valori fondanti dell’Europa. La nostra missione è chiara: cooperare per costruire un’Europa più giusta, equa e sostenibile, mantenendo sempre alta la bandiera della democrazia e dell’uguaglianza”, dichiara in una nota il Portavoce nazionale, Rocco Tiso. “In un contesto internazionale segnato da tensioni e incertezze, cresce la percezione di un’Europa fragile e poco coesa. Uec ritiene necessario riportare al centro il valore della persona, contrastando derive individualiste e promuovendo una visione umana, solidale e inclusiva della società”. Tra le priorità indicate dal movimento vi sono il sostegno alla famiglia e alle persone fragili, politiche sociali più eque e un uso responsabile delle nuove tecnologie, che non deve mai mettere in secondo piano la dignità dell’individuo. “Uec evidenzia inoltre la necessità di rendere l’Unione Europea più efficace e comprensibile, superando eccessi burocratici e accelerando riforme fondamentali ancora ferme, come l’integrazione dei sistemi fiscali, sanitari e previdenziali, una difesa comune e una politica estera realmente condivisa. Centrale anche il tema dell’equilibrio economico, con maggiore attenzione alle piccole e medie imprese e al settore agricolo”, spiega ancora Rocco Tiso. Il movimento sottolinea “come il futuro dell’Europa dipenda dalla capacità degli Stati membri di condividere responsabilità e visione politica. Senza una reale unità, i singoli Paesi rischiano di perdere peso nello scenario globale. Per questo Uec rilancia un appello a una maggiore integrazione, fondata sui principi della Carta dei diritti umani e delle tradizioni democratiche europee. Non siamo tra coloro che si limitano a criticare – conclude Tiso – ma vogliamo contribuire a costruire un’Europa più forte, più vicina ai cittadini e capace di affrontare le sfide del presente. È il momento di agire, con responsabilità e visione comune”.