di Giuseppe Gagliano –

Nel cuore della crisi ucraina, l’Unione Europea ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti da 4,2 miliardi di euro, formalmente destinati a sostenere la stabilità macro-finanziaria e la ricostruzione del Paese. Un gesto che, sulla carta, potrebbe sembrare lodevole, ma che a un’analisi più approfondita appare come l’ennesima dimostrazione di una politica europea vincolata agli interessi della NATO e degli Stati Uniti.

Il programma Ukraine Facility, nato per canalizzare un massimo di 50 miliardi di euro nei prossimi anni, sembra strutturato più per mantenere Kiev in uno stato di dipendenza politica ed economica che per favorirne una reale sovranità. Le condizioni imposte da Bruxelles — che comprendono riforme strutturali, lotta alla corruzione e modernizzazione delle istituzioni — sono certo necessarie, ma non possono nascondere l’obiettivo ultimo: allineare l’Ucraina agli standard euro-atlantici in modo che diventi un avamposto strategico contro la Russia.

La retorica europea, che parla di ricostruzione e democrazia, si scontra con la realtà di un conflitto che si trascina senza una visione concreta di pace. Non è un caso che il pacchetto arrivi in un momento in cui gli Stati Uniti, con l’imminente insediamento di Donald Trump, sembrano intenzionati a ricalibrare il loro approccio. La promessa di Trump di concludere rapidamente la guerra attraverso negoziati diretti lascia l’Europa in una posizione ambigua, come un alleato fedele ma troppo debole per assumere una leadership indipendente.

L’iniziativa tedesca di Friedrich Merz, che propone un gruppo di contatto europeo per coordinare una strategia comune sulla guerra, è un tentativo disperato di recuperare un ruolo attivo. Ma si tratta davvero di autonomia? Oppure è solo una mossa per adattarsi a un cambiamento di rotta dettato da Washington? Merz stesso ha insistito sull’importanza di mantenere una visione europea coesa, ma non ha esitato a sottolineare il ruolo indispensabile degli Stati Uniti in qualsiasi soluzione.

L’Unione Europea si conferma di fatto incapace di costruire una politica estera indipendente. Ogni sua decisione è vincolata alla NATO, alla Casa Bianca e agli interessi strategici dell’Alleanza Atlantica. L’aumento delle forniture militari, come i missili Taurus promessi dalla Germania in caso di vittoria della CDU/CSU, non rappresenta altro che un’escalation del conflitto, allontanando ogni prospettiva di dialogo con Mosca.

Questo continuo appiattimento sugli interessi statunitensi porta a interrogarsi sulle vere priorità europee: la pace in Ucraina o il rafforzamento del blocco occidentale contro la Russia? La risposta, purtroppo, sembra evidente. L’UE preferisce alimentare la guerra piuttosto che cercare una soluzione che coinvolga tutte le parti. Non sorprende che Zelensky abbia accolto con favore qualsiasi proposta che non preveda compromessi con Mosca, garantendosi così un flusso continuo di risorse e supporto militare.

Nel frattempo l’Europa paga il prezzo di una politica miope. Le sue economie subiscono le conseguenze di sanzioni reciproche e di una crisi energetica senza precedenti, mentre i cittadini europei vedono le loro tasse destinate a un conflitto che sembra sempre più lontano da una risoluzione.

Forse è arrivato il momento per l’Europa di fermarsi, riflettere e capire che la pace non si ottiene solo con i finanziamenti o con le armi, ma con una vera politica di dialogo e negoziazione. Finché Bruxelles continuerà a seguire il copione scritto a Washington, l’Ucraina rimarrà un campo di battaglia, e l’Europa una pedina sacrificabile sulla scacchiera geopolitica mondiale.