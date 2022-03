Ungheria. Elezioni parlamentari: nei sondaggi il partito Fidesz del premier Orban è in vantaggio

di Alberto Galvi –

A pochi giorni dalle elezioni parlamentari ungheresi del 3 aprile del 2022, i sondaggi mostrano il partito Fidesz del primo ministro Viktor Orban in vantaggio insieme al suo partner di coalizione KDNP (Partito Popolare Democratico Cristiano). Se Orbán vincesse otterrebbe il quarto mandato consecutivo.

Segue l’alleanza a sei partiti dell’opposizione: DK (Coalizione Democratica), Jobbik, MSZP (Partito Socialista Ungherese), PM (Dialogo per l’Ungheria), LMP (Partito dei Verdi Ungherese) e Movimento Momentum.

Determinanti per la vittoria di una o l’altra formazione potrebbero essere i voti degli indecisi, specialmente gli elettori di età compresa tra i 18 e i 25 anni

In politica estera la guerra tra Russia e Ucraina ha costretto il primo ministro Orban a giustificare le alleanze con Mosca e Pechino, in un momento in cui è minacciata dal conflitto la frontiera orientale dell’Ungheria.

Il premier in Ungheria è nominato dal presidente, il quale nomina poi a sua volta i membri del suo gabinetto, mentre il Parlamento unicamerale è composto da 199 seggi, i cui membri durano in carica 4 anni.

Indipendentemente da chi vincerà le elezioni di aprile, il nuovo governo dovrà affrontare un’alta inflazione, causata dalla pandemia e dall’aumento dei prezzi dell’energia. L’opposizione ha accusato per l’alto tasso di inflazione le politiche del premier e del governatore della Banca centrale ungherese.