Ungheria. Trump, Orban e la nuova crepa nell’Occidente

di Giuseppe Gagliano –

La decisione di Donald Trump di concedere all’Ungheria un’esenzione totale dalle sanzioni sul petrolio e sul gas russi segna un passaggio di rottura non solo con Bruxelles ma con l’intero impianto strategico dell’Alleanza Atlantica. Viktor Orban, da anni emarginato e accusato di ambiguità nei confronti di Mosca, ottiene ciò che nessuno in Europa aveva osato chiedere: la libertà di continuare ad acquistare energia russa senza temere ritorsioni economiche da parte di Washington. Il ministro degli Esteri Peter Szijjarto ha annunciato il provvedimento come una “vittoria del buon senso”, ma il suo significato va ben oltre il piano economico: è un segnale politico e geopolitico diretto all’Unione Europea e alla NATO, due strutture che Trump considera ormai più un peso che un patrimonio per gli Stati Uniti.

L’Ungheria, paese senza sbocchi al mare e quasi totalmente dipendente dalle importazioni di gas e petrolio, ottiene un vantaggio competitivo enorme rispetto ai vicini europei. Mentre Germania, Italia e Polonia continuano a pagare l’energia più cara del mondo, Budapest potrà garantirsi forniture stabili e a prezzi ridotti grazie ai contratti russi. È una boccata d’ossigeno per l’economia ungherese, compressa da inflazione e isolamento politico, ma anche un’arma che Orban potrà usare per mostrare ai suoi cittadini che il modello “sovranista” paga. In un’Europa attraversata da tensioni sociali, crisi industriali e proteste per l’aumento del costo della vita, l’immagine di un Paese che sfida Bruxelles e riesce a prosperare rischia di diventare contagiosa.

Dietro la mossa di Trump non c’è solo il desiderio di premiare un alleato ideologico. C’è una strategia precisa: smontare l’architettura delle sanzioni e ridisegnare il rapporto di forza tra Washington e l’Europa. La linea è chiara: gli Stati Uniti non vogliono più farsi carico delle guerre economiche e delle crisi energetiche europee. Con questa decisione, Trump manda un messaggio duplice: a Bruxelles, che non può più contare sull’unanimità occidentale; a Mosca, che l’America non intende proseguire la guerra delle sanzioni a oltranza. È un segnale che risuona anche a Berlino e a Parigi, dove cresce il timore di un’Europa lasciata sola a gestire il fronte orientale.

L’Unione Europea si trova ora in una posizione scomoda. Le sue sanzioni contro la Russia, già indebolite dalle deroghe concesse ad alcuni Stati membri, rischiano di perdere definitivamente credibilità. L’esenzione ungherese, infatti, crea un precedente politico: se uno Stato alleato della NATO può commerciare liberamente con Mosca grazie alla protezione di Washington, quale sarà il senso delle sanzioni comuni? La Commissione teme un effetto domino che potrebbe coinvolgere la Slovacchia, la Serbia e forse l’Austria, Paesi che dipendono in modo strutturale dall’energia russa. Di fatto, la decisione di Trump svuota di contenuto uno dei principali strumenti di pressione dell’Occidente e mostra le profonde fratture interne al blocco euro-atlantico.

Dal punto di vista geopolitico, la scelta americana avvantaggia soprattutto la Russia. Vladimir Putin vede confermata la sua scommessa di lungo periodo: il tempo lavora contro l’unità dell’Occidente. Ogni crepa, ogni concessione unilaterale, indebolisce la coesione delle democrazie occidentali e rende più accettabile, per i Paesi dell’Europa centrale, una posizione di equilibrio tra Mosca e Washington. La Cina, a sua volta, trae beneficio da questa frattura: meno solidarietà occidentale significa più spazio per la sua strategia euroasiatica, che passa anche attraverso l’energia e le infrastrutture del continente.

Orban, da tempo considerato l’anomalia dell’Unione, diventa ora il simbolo di un nuovo possibile equilibrio. Con Trump alla Casa Bianca, l’Ungheria può proporsi come ponte politico tra l’Est e l’Ovest, tra il mondo euroasiatico e quello atlantico. Un laboratorio di “sovranismo energetico” che rischia di attrarre altri governi scettici verso Bruxelles. Ma dietro questa autonomia si nasconde un rischio: dipendere dalla benevolenza americana oggi significa essere vulnerabili domani, se il vento politico dovesse cambiare.

La decisione americana di assolvere Budapest non è solo un episodio di politica energetica, ma un atto che cambia gli equilibri geopolitici del continente. L’Europa che predicava l’unità nella solidarietà anti-russa si ritrova spaccata tra chi vuole proseguire la linea delle sanzioni e chi, come Orban, punta a ridefinire il rapporto con Mosca e con la stessa Washington. Per gli Stati Uniti di Trump, è un modo per ridimensionare l’Europa e affermare che l’era della “fedeltà automatica” all’Alleanza è finita. Per l’Unione, invece, è un avvertimento: senza una vera autonomia strategica, rischia di diventare il campo di battaglia tra gli interessi americani, russi e cinesi.