Uruguay. Pari al ballottaggio tra Lacalle Pou e Martinez: si ricontano le schede

Notizie Geopolitiche –

Sarà necessario un secondo conteggio delle schede in Uruguay, dopo che il risultato del ballottaggio di ieri fra il centrodestra del 46enne Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) e il centrosinistra del 62enne Daniel Martinez (Frente Amplio) ha consegnato una differenza di soli 28.666 voti. La Corte elettorale ha infatti ammesso che con una simile differenza è impossibile avere certezza su chi dovrà guidare il paese dal 2020 al 2025, per cui verranno ripetuti i conteggi delle schede, ed il risultato si conoscerà solo fra 4 – 5 giorni. La differenza potrebbe essere determinata dall’analisi dei voti contestati e di quelli espressi da cittadini al di fuori dei propri luoghi di residenza.

Dopo tre governi di centrosinistra, il voto a Martinez vede una disaffezione verso quell’area politica, soprattutto per gli scandali di corruzione che hanno coinvolto il governo di Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, e per l’insicurezza e la criminalità diffusa che si registra soprattutto presso la capitale Montevideo.